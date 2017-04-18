Piano - все таймфреймы, три бара

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У меня возникла идея - показать, как у последних трёх баров менялось направление. Причём одновременно для всех 21 таймфрейма. 

Предварительная версия:



Бычий бар - это "1", медвежий бар - это "0".
Файлы:
Piano.mq5  18 kb
 
Vladimir Karputov:

У меня возникла идея - показать, как у последних трёх баров менялось направление. Причём одновременно для всех 21 таймфрейма. 

Предварительная версия:

Бычий бар - это "1", медвежий бар - это "0".

Практически так и есть :)


 
Dmitriy Parfenovich:

Практически так и есть :)



А графическое полотно так и просится на мой советник. Модернизирую скоро, спасибо за подсказку.
 

Не буду спешить - буду публиковать по шагам добавления канваса.

Piano version   "1.001"

Piano version 1.001

Файлы:
Piano.mq5  10 kb
 

На графике может не быть панели быстрой торговли:

not mini panel

а бывают случаи, когда панель быстрой торговли есть:

mini panel

Панель быстрой торговли перекрывает наш канвас - это плохо.

 

Piano version   "1.002".

Реакция на "One click trading" панель.

Файлы:
Piano.mq5  13 kb
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