Piano - все таймфреймы, три бара
Vladimir Karputov:
У меня возникла идея - показать, как у последних трёх баров менялось направление. Причём одновременно для всех 21 таймфрейма.
Предварительная версия:Бычий бар - это "1", медвежий бар - это "0".
Практически так и есть :)
Dmitriy Parfenovich:
Практически так и есть :)
А графическое полотно так и просится на мой советник. Модернизирую скоро, спасибо за подсказку.
На графике может не быть панели быстрой торговли:
а бывают случаи, когда панель быстрой торговли есть:
Панель быстрой торговли перекрывает наш канвас - это плохо.
Piano version "1.002".
Реакция на "One click trading" панель.
Файлы:
Piano.mq5 13 kb
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У меня возникла идея - показать, как у последних трёх баров менялось направление. Причём одновременно для всех 21 таймфрейма.
Предварительная версия:
Бычий бар - это "1", медвежий бар - это "0".