Buil 1583 CopyRates перестала работать, если приёмный массив - статически выделенный - страница 2
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Это, конечно, здорово, но какие изменения в 1583-1584 были внесены?
Можно держать специально версию , которая на "Ваш" взгляд стабильна, можно ведь не спешить ставить Update
А где, собственно, 1584? Нет обновлений.
Может есть секретный способ получения обновления ?
Уже забыть про него пора...
Может есть секретный способ получения обновления ?
Если готовы получить самое свежее обновление то цепляйтесь к серверу MetaQuotes-Demo , там надо открыть демо-счет - для обновления , но счета очень быстро удаляют, потому открываете каждый раз заново.
Может есть секретный способ получения обновления ?
Сумасшедший дом. У кого-то уже 1585, а тут и 1584 нет (бкс).
Разработчики! Сделайте, пож-та, отключаемые обновления.
Не разработчики: кто-нить знает, куда МТ долбится за новой версией? добавил бы правило в файервол.
Если готовы получить самое свежее обновление то цепляйтесь к серверу MetaQuotes-Demo , там надо открыть демо-счет - для обновления , но счета очень быстро удаляют, потому открываете каждый раз заново.
Сумасшедший дом. У кого-то уже 1585, а тут и 1584 нет (бкс).
Разработчики! Сделайте, пож-та, отключаемые обновления.
Не разработчики: кто-нить знает, куда МТ долбится за новой версией? добавил бы правило в файервол.
1586 уже есть
Это интересно: обновление отключить нельзя, но чтобы обновить неработоспособную версию - надо чесать правую пятку левым ухом. Юзабилити, блин.
МК, хватит уже с нас "обновлений маркета". Допилите сначала основной функционал.