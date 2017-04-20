Buil 1583 CopyRates перестала работать, если приёмный массив - статически выделенный - страница 2

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Vladimir Karputov:

Terminal MetaTrader 5 x64 build 1584 started (MetaQuotes Software Corp.) - починили, теперь  CopyRates снова корректно работает со статически выделенным массивом.


Это, конечно, здорово, но какие изменения в 1583-1584 были внесены?
 
Yuriy Zaytsev:

Можно держать специально версию , которая на "Ваш" взгляд стабильна, можно ведь не спешить ставить Update

Можно. Только эта скотинка постоянно предлагает обновиться, это страшно раздражает.
 
А где, собственно, 1584? Нет обновлений.
 
SeriousRacoon:
А где, собственно, 1584? Нет обновлений.
Может есть секретный способ получения обновления ?
 
pivomoe:
Может есть секретный способ получения обновления ?

Уже забыть про него пора...


 
pivomoe:
Может есть секретный способ получения обновления ?

Если готовы получить самое свежее обновление то  цепляйтесь к серверу   MetaQuotes-Demo   , там  надо открыть демо-счет -  для обновления ,  но счета очень быстро удаляют,  потому открываете каждый раз заново.

 
pivomoe:
Может есть секретный способ получения обновления ?

Сумасшедший дом. У кого-то уже 1585, а тут и 1584 нет (бкс).


Разработчики! Сделайте, пож-та, отключаемые обновления.

Не разработчики: кто-нить знает, куда МТ долбится за новой версией? добавил бы правило в файервол.

 
Yuriy Zaytsev:

Если готовы получить самое свежее обновление то  цепляйтесь к серверу   MetaQuotes-Demo   , там  надо открыть демо-счет -  для обновления ,  но счета очень быстро удаляют,  потому открываете каждый раз заново.

Спасибо. В хелпдеске на такой способ обновления вето не наложили.
 
SeriousRacoon:

Сумасшедший дом. У кого-то уже 1585, а тут и 1584 нет (бкс).


Разработчики! Сделайте, пож-та, отключаемые обновления.

Не разработчики: кто-нить знает, куда МТ долбится за новой версией? добавил бы правило в файервол.

1586 уже есть
 
pivomoe:
1586 уже есть

Это интересно: обновление отключить нельзя, но чтобы обновить неработоспособную версию - надо чесать правую пятку левым ухом. Юзабилити, блин.


МК, хватит уже с нас "обновлений маркета". Допилите сначала основной функционал.


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