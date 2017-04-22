? Как можно получить доступ к контенту из вкладки "News" в MT4 - страница 2
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получилось вроде .. только почему то наблюдается некоторое не соответствие новостей (не которые выпадают) проверить не могу так как не удалось открыть нормально файл кроме как через MQL и ещё пока не разобрался до конца. но похоже на то что пока терминал не переоткроешь. то новые новости в белую таблицу не загружаются даже если её создать заново.. ну а так эксперимент интересный вышел)