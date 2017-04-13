Как люди на таком торгуют?
Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.
Файлы:
GAP-s.jpg 110 kb
arkadytokaev:
Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.
Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.
Рубль?
Evgeny Belyaev:
Рубль?
Рубль?
"Нравится"
Как, кстати картинку в пост занести. Почему-то раньше получалось, сейчас — нет.
arkadytokaev:
Как, кстати картинку в пост занести. Почему-то раньше получалось, сейчас — нет.
"Нравится"
Как, кстати картинку в пост занести. Почему-то раньше получалось, сейчас — нет.
Ctrl+Alt+I
arkadytokaev:Обычный инструмент с некруглосуточным графиком торговли
Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.
Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.
Evgeny Belyaev:
Раскройте карты, какая валюта, можно в личку.
Смешно, но я сам забыл.
Maxim Romanov: дал, видимо, исчерпывающий ответ.
Рядовые трэйдеры (1000$) на этом тоже деньги зарабатывают?
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