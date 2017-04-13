Как люди на таком торгуют?

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Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.
Файлы:
GAP-s.jpg  110 kb
 
arkadytokaev:
Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.

Рубль?
 
Evgeny Belyaev:

Рубль?


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Как, кстати картинку в пост занести. Почему-то раньше получалось, сейчас — нет.

 
arkadytokaev:


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Как, кстати картинку в пост занести. Почему-то раньше получалось, сейчас — нет.


Ctrl+Alt+I

 
arkadytokaev:


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Как, кстати картинку в пост занести. Почему-то раньше получалось, сейчас — нет.


Раскройте карты, какая валюта, можно в личку.

 
arkadytokaev:
Кстати, можно игру придумать — угадай, что за инструмент.
Обычный инструмент с некруглосуточным графиком торговли
 
Evgeny Belyaev:


Раскройте карты, какая валюта, можно в личку.


Смешно, но я сам забыл.

Maxim Romanov: дал, видимо, исчерпывающий ответ.

Рядовые трэйдеры (1000$) на этом тоже деньги зарабатывают?

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