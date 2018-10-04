Индикаторы: PA Patterns Scaner
Automated-Trading:
Автор: Evgeniy Butakov
У Игоря было 11 паттернов, выводились названия паттернов и на каждый паттерн шел свой звуковой сигнал.
Зачем было так "глубоко" перерабатывать?
poruchik:
У Игоря было 11 паттернов, выводились названия паттернов и на каждый паттерн шел свой звуковой сигнал.
Зачем было так "глубоко" перерабатывать?
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Automated-Trading:есть ли версия для мт5, или что-то похожее?
Автор: Evgeniy Butakov
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PA Patterns Scaner:
Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Автор: Evgeniy Butakov