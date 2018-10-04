Индикаторы: PA Patterns Scaner

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PA Patterns Scaner:

Индикатор PA Pattern Scaner ищет и отображает в виде прямоугольников семь паттернов Price Action (Pin Bar, OVB, TBH(TBL), DBHLC (DBLHC), Rails, PPR, WRB) в MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Автор: Evgeniy Butakov

 
Automated-Trading:

PA Patterns Scaner:

Автор: Evgeniy Butakov


У Игоря было 11 паттернов, выводились названия паттернов и на каждый паттерн шел свой звуковой сигнал.

Зачем было так "глубоко" перерабатывать?

 
poruchik:


У Игоря было 11 паттернов, выводились названия паттернов и на каждый паттерн шел свой звуковой сигнал.

Зачем было так "глубоко" перерабатывать?

У вас есть этот индикатор? Поделитесь пожалуйста

 
Automated-Trading:

PA Patterns Scaner:

Автор: Evgeniy Butakov

есть ли версия для мт5, или что-то похожее?
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