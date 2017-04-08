Кто виноват и как решить проблему iBars(...
Выведите на принт все переменные, которые учавствуют в условии проверки.
Тут скорее проблема со значением BarsOfHistory
Выведите на принт все переменные, которые учавствуют в условии проверки.
Тут скорее проблема со значением BarsOfHistory
)))), это условие if(BarsOfHistory > _Bars - 2 || BarsOfHistory > rates_total - 2), а так же результаты Bars: 2048; rates_total: 2077 говорит о чем?
О том что BarsOfHistory более 2077 , лично в данном примере данное значение было 5000 , повторю еще раз, индикатор работает без проблем на всех форекс инструментах(как минимум на валютных).
Ниже чарт, как видите визуально он выглядит здоровым, т.е. бары есть ))), но программно я получаю иную информацию.
Да мне *** на выводимые значения.
Если вы пишете условие, то проверяйте все пути влияния на это условие.
В данном случае, предположительно, при первом проходе история еще не прогруженна, или ее не достаточно.
Скорее всего это кривизна кода, а не проблема с валютной парой.
Установите ваш индикатор на любой чарт.
И перекиньте drag-and-drop из обзора рынка на чарт ту валютную пару, которую ранее ни когда не открывали.
Как результат получите то же сообщение.
нужно делать проверку
rates_total-prev_calculated>1
и если баров, вдруг, стало больше, то полная инициализация и перерасчет с нуля...
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Всем доброго!
Пользовался самописным индикатором и даже не предполагал что могут возникнуть проблемы там где ее просто не должно быть.
И так в индикаторе есть такая проверка:
Она иногда срабатывала если загружаемый инструмент был открыт впервые и по нему еще не прогрузилась история, тут все гуд и я с этим мерился.
Все это работало с стандартными инструментами форекса и казалось бы, ничего печального не должно быть с иными инструментами, а нет....
В общем прикрепил индикатор на XAUUSD и тут выявился неприятный баг или фича, чтобы это ни было оно мешает работе индикатора. И так сам чарт выглядит вполне здоровым и листая его, могу уйти глубоко в историю, но индикатор выдает следующее сообщение:
2017.04.07 08:08:34.512 ХХХХХ(v1.16) XAUUSD,H4: Alert: No memory for history data. TimeFrames(1440). BarsOfHistory is very huge! _Bars: 2048; rates_total: 2077