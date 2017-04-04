Помогите с советником!

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Здравствуйте, уважаемые форумчани! Прошу помощи у Вас в добавление несколько функций в советник сеточник:

1. Добавить фильтр сигналов входа и выхода по CCI.

2. Переделать функции Мани-Менеджмент с True/False пример:

MM_Management = True/False  (Если установлено TRUE, советник будет автоматически вычислять первые лоты, на основе настроек MM_Lot и MM_Money. Если выбрать FALSE, эксперт будет торговать фиксированным лотом, заданном в параметре Lots)

MM_Lot = 0.01  (Используется с MM_Money для установки расчета размера лота)

MM_Money = 100.0  (Происходит увеличение лота, заданного в параметре MM_Lot)

Не будьте равнодушными, помогите пожалуйста в этой помощи! Я буду очень благодарен за вашу работу. (Возможно оплачу!)

Файлы:
Version_1.0.mq4  29 kb
[Удален]  
Evilist:

1. Добавить фильтр сигналов входа и выхода по CCI.


Про CCI по подробней.
Когда у него сигнал? Пересечение уровня 0, или изгиб вверх-вниз?

 

От зоны пере-покупаемости 250 ордер Sell и от зоны Пере-продаваемости -150 ордер Buy

Желательно вынести настройки поргов бай и селл.

Это пример кода:

ДЕКОМПИЛ УДАЛЁН. ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

что-то такого мокара) при уровне "0" закрытие ордеров

[Удален]  
Evilist:

От зоны пере-покупаемости 250 ордер Sell и от зоны Пере-продаваемости -150 ордер Buy
Желательно вынести настройки поргов бай и селл.

version 1.1 - RiskMM добавлен

Файлы:
Version_1.1.mq4  31 kb
 
Natalya Dzerzhinskaya:

version 1.1 - RiskMM добавлен

Удалите пример кода срочно, он дикомпилирован, вас забанят !!!


Спасибо
[Удален]  
Evilist:


version 1.2 - Изменён Lot, добавлен индикатор CCI

PeriodCCI     = 15;      //Период индикатора CCI                
PriceCCI      = 5;       //Используемая цена CCI от 0 - 5        
LevUpCCI      = 250.0;   //Уровень CCI выше нуля                          
LevDnCCI      = 150.0;   //Уровень CCI ниже нуля (-) в условии 
DistOrdCCIpp  = 20;      //Дистанция в пунктах следующего ордера для сигнала CCI



version 1.3 - RiskMM рассчитывается от эквити

Файлы:
Version_1.2.mq4  38 kb
Version_1.3.mq4  37 kb
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