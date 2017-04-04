Помогите с советником!
1. Добавить фильтр сигналов входа и выхода по CCI.
Про CCI по подробней.
Когда у него сигнал? Пересечение уровня 0, или изгиб вверх-вниз?
От зоны пере-покупаемости 250 ордер Sell и от зоны Пере-продаваемости -150 ордер Buy
Желательно вынести настройки поргов бай и селл.
Это пример кода:
ДЕКОМПИЛ УДАЛЁН. ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
что-то такого мокара) при уровне "0" закрытие ордеров
От зоны пере-покупаемости 250 ордер Sell и от зоны Пере-продаваемости -150 ордер Buy
Желательно вынести настройки поргов бай и селл.
version 1.1 - RiskMM добавлен
version 1.1 - RiskMM добавлен
Удалите пример кода срочно, он дикомпилирован, вас забанят !!!
Спасибо
version 1.2 - Изменён Lot, добавлен индикатор CCI
PeriodCCI = 15; //Период индикатора CCI PriceCCI = 5; //Используемая цена CCI от 0 - 5 LevUpCCI = 250.0; //Уровень CCI выше нуля LevDnCCI = 150.0; //Уровень CCI ниже нуля (-) в условии DistOrdCCIpp = 20; //Дистанция в пунктах следующего ордера для сигнала CCI
version 1.3 - RiskMM рассчитывается от эквити
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Здравствуйте, уважаемые форумчани! Прошу помощи у Вас в добавление несколько функций в советник сеточник:
1. Добавить фильтр сигналов входа и выхода по CCI.
2. Переделать функции Мани-Менеджмент с True/False пример:
MM_Management = True/False (Если установлено TRUE, советник будет автоматически вычислять первые лоты, на основе настроек MM_Lot и MM_Money. Если выбрать FALSE, эксперт будет торговать фиксированным лотом, заданном в параметре Lots)
MM_Lot = 0.01 (Используется с MM_Money для установки расчета размера лота)
MM_Money = 100.0 (Происходит увеличение лота, заданного в параметре MM_Lot)
Не будьте равнодушными, помогите пожалуйста в этой помощи! Я буду очень благодарен за вашу работу. (Возможно оплачу!)