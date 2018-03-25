Анализ важнеших СТАТИСТИЧЕСКИХ характеристик паттерна и выбор метода торговли по нему. - страница 6
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не говорите мне что мне утверждать и я не скажу вам каким классическим теханализом вам заняться
А Вы не говорите мне в следующий раз, что мое мнение ерунда, если ничего не можете доказать. А вот то, что доказать Вы не можете, я могу доказать легко.)
Я не говорю вам что ваше мнение ерунда, я говорю что классический теханализ ерунда. И уж тем более сидеть и тратить время и кодить тренды и флэты, когда полно отлично реализованных индикаторов, вся кодбаза забита
Я не говорю вам что ваше мнение ерунда, я говорю что классический теханализ ерунда
Ладно, этот разговор тянется от прошлой ветки. Считать классический тех.анализ ерундой Ваше право, но чтобы считать мое мнение ерундой и мне это говорить, - тогда нужно уметь доказывать делом.
Ладно, этот разговор тянется от прошлой ветки. Считать классический тех.анализ ерундой Ваше право, но чтобы считать мое мнение ерундой и мне это говорить, - тогда нужно уметь доказывать делом.
Ну мнение это вещь такая.. непостоянная... кому-то об этом даже и говорить на нужно, и так все понимают.. а кто-то думает что теханализ норм, но сам не торгует по нему и не зарабатывает
На форексе каждое неправильное движение приносит убытки.
Никто не должен доказывать неправильность стратегии, для сохранности нервов и денег нужно по дефолту считать все стратегии убыточными. И только доказав на практике что стратегия приносит прибыль, можно словоблудить об этом.
В споре "убыточна ли стратегия" ответ по дефолту - да, убыточна. Аргументом в пользу стратегии может быть сигнал, советник, или типа того. Чьё-то мнение - не аргумент.
..., я говорю что классический теханализ ерунда. И уж тем более сидеть и тратить время и кодить тренды и флэты, когда полно отлично реализованных индикаторов, вся кодбаза забита
1. Что по Вашему применяют банки для анализа рынка?
2. Какие индикаторы, конкретно, можете порекомендовать?
Чем не работа ТА?
https://charts.mql5.com/14/858/usdrub-tom-h1-ao-otkritie-broker.png
1. Что по Вашему применяют банки для анализа рынка?
2. Какие индикаторы, конкретно, можете порекомендовать?
Чем не работа ТА?
https://charts.mql5.com/14/858/usdrub-tom-h1-ao-otkritie-broker.png
АХАХ... банки... консервные?
Банки применяют модели для контроля своих рисков, не для торговли
красивый пейзаж на картинке, это где нынче так?
Вы не способны качественно запрограммировать нахождение ни одиного паттерна, - ни флета, ни тренда, ни волн Эллиота, ни даже уровней, - но при этом голословно утверждаете, что это все ерунда.
P.S. Не можете в тестере доказать что классический тех.анализ ерунда, - не утверждайте что он бесполезен для алготрейдинга.
а вы способны дать четкое математическое определение своим понятиям тренд, флет, волны идиота и пр.?
если нет, то тогда у вас нету четкого алгоритма торговли и вы торгуете просто по наитию, по картинкам которые вас чем то таким привлекают но не совсем понятно чем, чему вы не можете дать точную оценку... как вы можете кому то что то доказывать если вы даже не можете дать четкое определение вашим моделям?
графики состоят из чисел, соотвенно поддаются численной формулеровке и их можно выразить математически...
а ежеле можете, то значит алгоритм уас есть, а любой четкий алгоритм всегда можно запрограммировать
а вы способны дать четкое математическое определение своим понятиям тренд, флет, волны идиота и пр.?
если нет, то тогда у вас нету четкого алгоритма торговли и вы торгуете просто по наитию, по картинкам которые вас чем то таким привлекают но не совсем понятно чем, чему вы не можете дать точную оценку... как вы можете кому то что то доказывать если вы даже не можете дать четкое определение вашим моделям?
графики состоят из чисел, соотвенно поддаются численной формулеровке и их можно выразить математически...
а ежеле можете, то значит алгоритм уас есть, а любой четкий алгоритм всегда можно запрограммировать
АХАХ... банки... консервные?
Банки применяют модели для контроля своих рисков, не для торговли
красивый пейзаж на картинке, это где нынче так?
Про банки - есть документ от ЦБ или МинФина - надо искать, где описывается тех анализ - документ к применению финансовыми учреждениями.
Скрин с графика USDRUB_TOM (валютная секция MOEX).