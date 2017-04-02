Хочу поменить счет для копирования сигнала!

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Подписался на сигнал но у моего брокера большой спред и проскальзываение! Могу ли я вернуть деньги за сигнал? или же просто сменить номер торгового счета без повторной оплаты за сигнал?
 
Дождитесь окончания подписки и подпишите другой счет
 

Потрясающе полезный совет...

@RobotGrail а обратиться в СД сам догадаться не в состоянии? Что может быть проще и эффективней обратиться за помощью к тем кто это регулирует???

 
Alexey Viktorov:

Потрясающе полезный совет...

@RobotGrail а обратиться в СД сам догадаться не в состоянии? Что может быть проще и эффективней обратиться за помощью к тем кто это регулирует???

был опыт смены подписанного счета?

https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q10

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • www.mql5.com
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Alexandr Bryzgalov:

был опыт смены подписанного счета?

https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q10

Поменять счёт на который идёт копирование не означает отмену подписки. Потому лучшим вариантом будет обращение в СД.
 
Alexey Viktorov:
Поменять счёт на который идёт копирование не означает отмену подписки. Потому лучшим вариантом будет обращение в СД.
был опыт смены подписанного счета?
 
Alexandr Bryzgalov:
был опыт смены подписанного счета?

Опыт, как половое бессилие, приходит только с годами.

А у меня откуда ему быть? Я никогда не подписывался и никогда не буду этого делать. Но давать ответы на совершенно другие вопросы просто безграмотно.

Такой вопрос могут решить только СД и видимо индивидуально.

В дальнейшем этот диалог я просто игнорирую.

 
RobotGrail:
Подписался на сигнал но у моего брокера большой спред и проскальзываение! Могу ли я вернуть деньги за сигнал? или же просто сменить номер торгового счета без повторной оплаты за сигнал?


Читаем, пожалуйста правила сервиса "Сигналы":

IV. Подписка на Сигналы:

13. Можно приостановить выполнение торговых операций на действующей Подписке, при этом сама подписка не отменяется и стоимость периода "заморозки" не возмещается. Период заморозки не переносится на следующий период подписки, то есть не учитывается при оформлении Подписки на новый срок.

V. Порядок расчетов

7. При отмене платной подписки со стороны Подписчика деньги за неё обратно не возвращаются.

 

Хочу поменить счет для копирования сигнала!

Поменять-то, может, и получится. А вот поменить - вряд ли. Разве что, помянуть или поиметь. Но это уж как получится... 
 
Pavel Gotkevitch:
Поменять-то, может, и получится. А вот поменить - вряд ли. Разве что, помянуть или поиметь. Но это уж как получится... 

опечатка

у меня часто бывает отрыть сделку :-)))  - к  западает , надо менять лаву!

p.s.

клаву

 
Yuriy Zaytsev:

опечатка

у меня часто бывает отрыть сделку :-)))  - к  западает , надо менять лаву!

p.s.

клаву

Да, бывает. У меня, например, западает "с". И вместо "Пил пиво с раком" получается "Пил пиво раком".
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