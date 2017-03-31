Очень избирательная любовь к ядрам

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Yuriy Zaytsev:

Остальные заняты чем-то другим, например, оптимизацией в локальном терминале, или другими локальными расчётами. 
 
Vitalie Postolache:

Остальные заняты чем-то другим, например, оптимизацией в локальном терминале, или другими локальными расчётами. 

В основном - курят бамбук

Когда оптимизирую, то юзаю все  8 и облако в эти момент  пробиться к ним не может.
 
оно в списке первое
 
Yuriy Zaytsev:

в основном - курят бамбук

Ну это взгляд со стороны, а системе видней.

 
Vitalie Postolache:

Ну это взгляд со стороны, а системе видней.

Ну ууу ,  возможно такая избирательная ЛЮБОВЬ чем то обоснована,  возможно это ядро более умное или более красивое с точки зрения MQL5  Cloud Network. За что любят понять всегда очень трудно!

 

Не смотрите на проходы, а смотрите на доходы - доходы показывают реальную нагрузку.

И по ним видно, что первое ядро хотя и получило кучу проходов, но очень быстрых и дешевых.

 
Yuriy Zaytsev:

Ради интереса посмотрел свои "ядра"

наоборот 1 и 7 ядро слабовато "РАБОТАЕТ" 

 
Renat Fatkhullin:

Не смотрите на проходы, а смотрите на доходы - доходы показывают реальную нагрузку.

И по ним видно, что первое ядро хотя и получило кучу проходов, но очень быстрых и дешевых.

Спасибо,  теперь ясно. Особенно это понятно в сравнении со скрином который выше , PR 147-139  , понятно  данный процессор бодрее и заказов  выполняет больше и чаще. Понятно, что  машины с более слабыми ядрами получаю мало заказов.Многие трейдеры-программисты в том числе поэтому ядра не выставляют в облако.

В разговоре с коллегой по увлечению он выдал такую идею: Если бы было можно выбирать не скорость проходов , она его не так интересует как цена тестирования,  если можно выбирать меньшую скорость  - было бы чудесно.

Имеет ли смысл сделать в тестере возможность выбирать скорость  и облако  могло бы кидать его на более медленны ядра и по более низкой цене. Вероятно эффективность использования облака значительно вырастет.

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