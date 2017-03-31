Очень избирательная любовь к ядрам
Остальные заняты чем-то другим, например, оптимизацией в локальном терминале, или другими локальными расчётами.
Остальные заняты чем-то другим, например, оптимизацией в локальном терминале, или другими локальными расчётами.
В основном - курят бамбукКогда оптимизирую, то юзаю все 8 и облако в эти момент пробиться к ним не может.
в основном - курят бамбук
Ну это взгляд со стороны, а системе видней.
Ну это взгляд со стороны, а системе видней.
Ну ууу , возможно такая избирательная ЛЮБОВЬ чем то обоснована, возможно это ядро более умное или более красивое с точки зрения MQL5 Cloud Network. За что любят понять всегда очень трудно!
Не смотрите на проходы, а смотрите на доходы - доходы показывают реальную нагрузку.
И по ним видно, что первое ядро хотя и получило кучу проходов, но очень быстрых и дешевых.
Не смотрите на проходы, а смотрите на доходы - доходы показывают реальную нагрузку.
И по ним видно, что первое ядро хотя и получило кучу проходов, но очень быстрых и дешевых.
Спасибо, теперь ясно. Особенно это понятно в сравнении со скрином который выше , PR 147-139 , понятно данный процессор бодрее и заказов выполняет больше и чаще. Понятно, что машины с более слабыми ядрами получаю мало заказов.Многие трейдеры-программисты в том числе поэтому ядра не выставляют в облако.
В разговоре с коллегой по увлечению он выдал такую идею: Если бы было можно выбирать не скорость проходов , она его не так интересует как цена тестирования, если можно выбирать меньшую скорость - было бы чудесно.
Имеет ли смысл сделать в тестере возможность выбирать скорость и облако могло бы кидать его на более медленны ядра и по более низкой цене. Вероятно эффективность использования облака значительно вырастет.
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