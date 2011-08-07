Работа MetaTrader 5 в Wine 1.3.1 под Линуксами

Стараниями разработчиков Wine в версиях 1.3.0 и 1.3.1 были внесены изменения, позволяющие нормально запускать MetaTrader 5:

На сайте разработчиков описано, как проапгрейдиться до Wine 1.3.

Вручную это можно сделать так:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.3

Терминал пошел в народ. Ура ТОВАРИЩИ!!!

 

Хорошая новость!

Спасибо всем, кто работал над тем, чтобы подружить MetaTrader и Linux.


 

У меня тестер не работает...

 

 

 
Когда-то заставлял работать у себя MT4 под Убунту. Информацию отыскал на http://itshaman.ru/articles/2/metatrader-linux. Может что-то из этого будет полезно.
OneBillionUSD:

У меня тестер не работает...

Спасибо, будем разбираться
 
Renat:
Спасибо, будем разбираться

Ubuntu - Netbook Edition 10.04

MT5 - 315

На всякий случай)

 

А чем вам виртуальная машина http://www.virtualbox.org/ не нравится, бесплатная.
Скорость работы гостевой ОС сопоставима с хостом.
Я с этим Вайном намаялся дико, потом поставил VirtualBox и сделал его отдельным рабочим столом в КДЕ - все равно винда часто нужна для работы.
И ни каких проблем с совместимостью и работает шустро.

 
mrProF:

А чем вам виртуальная машина http://www.virtualbox.org/ не нравится, бесплатная.
Скорость работы гостевой ОС сопоставима с хостом.
Я с этим Вайном намаялся дико, потом поставил VirtualBox и сделал его отдельным рабочим столом в КДЕ - все равно винда часто нужна для работы.
И ни каких проблем с совместимостью и работает шустро.

Мощей на нетбуке не хватает...
 
Какая конфигурация нетбука?
 
mrProF:
Какая конфигурация нетбука?
процессор Intel Atom Single Core N270 (1.60 ГГц/ 512 КБ/ FSB 533), до 64 Мб видеопамяти, выделяемой из оперативной, 1024 (1x1024) МБ DDR2
