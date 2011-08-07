Работа MetaTrader 5 в Wine 1.3.1 под Линуксами
Стараниями разработчиков Wine в версиях 1.3.0 и 1.3.1 были внесены изменения, позволяющие нормально запускать MetaTrader 5:
На сайте разработчиков описано, как проапгрейдиться до Wine 1.3.
Вручную это можно сделать так:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.3
Терминал пошел в народ. Ура ТОВАРИЩИ!!!
Хорошая новость!
Спасибо всем, кто работал над тем, чтобы подружить MetaTrader и Linux.
У меня тестер не работает...
- Mut@NT
- itshaman.ru
У меня тестер не работает...
Спасибо, будем разбираться
Ubuntu - Netbook Edition 10.04
MT5 - 315
На всякий случай)
А чем вам виртуальная машина http://www.virtualbox.org/ не нравится, бесплатная.
Скорость работы гостевой ОС сопоставима с хостом.
Я с этим Вайном намаялся дико, потом поставил VirtualBox и сделал его отдельным рабочим столом в КДЕ - все равно винда часто нужна для работы.
И ни каких проблем с совместимостью и работает шустро.
А чем вам виртуальная машина http://www.virtualbox.org/ не нравится, бесплатная.
Скорость работы гостевой ОС сопоставима с хостом.
Я с этим Вайном намаялся дико, потом поставил VirtualBox и сделал его отдельным рабочим столом в КДЕ - все равно винда часто нужна для работы.
И ни каких проблем с совместимостью и работает шустро.
Какая конфигурация нетбука?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Стараниями разработчиков Wine в версиях 1.3.0 и 1.3.1 были внесены изменения, позволяющие нормально запускать MetaTrader 5:
На сайте разработчиков описано, как проапгрейдиться до Wine 1.3.
Вручную это можно сделать так:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine1.3