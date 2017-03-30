scalping

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scalper dream etom mojno rabotat  narmalno tocnaya strategia pamagite pajlusta ya novicok

 
Жму на кнопку RU и думаю, почему не работает.
 
Пишет по русски латиницей, и на русский в русской части не переводится.
 
Sergey Golubev:
Пишет по русски латиницей, и на русский в русской части не переводится.

Шучу) 

Но, спасибо ра заъяснение
 
То есть смысл вопроса я один не понял, остальным только транслит не понравился?
 
Я думаю, что это вопрос по продукту из маркета.
[Удален]  
Sergey Golubev:
Я думаю, что это вопрос по продукту из маркета.


По всей видимости это вопрос по индикатору, и не обязательно из маркета, название в первых двух словах ТС. Ответ, это переделанные машки в виде гистограммы, в чистом виде я бы не рекомендовал использовать, надо строить свою ТС и дополнительные фильтры.

Я лично не вижу как по нему торговать, показывает где была цена ...


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