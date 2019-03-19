Ищу канальные индикаторы для MT5 - страница 2
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https://www.youtube.com/watch?v=kHRQ0o5WS0U
И в чем смысл оживления тухляка? Надо бы переработать алгоритм поднятия трупиков наверх. Вообще, нового поста нет, старые редактировать нельзя, может достаточно написать пустышку и тут же ее удалить? Более вариантов я не вижу.
Вытянул из гроба не я, просто увидел, почитал, глянул на даты и пошел готовить осиновый кол и серебряные пули, мало ли?