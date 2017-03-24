Стоит-ли дожидаться подтверждения сигнала на следующем баре?

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3-й вариант.

Очень специфично зависит от ТС. ИМХО

 
Когда как.
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Протестил ТС по трём вариантам и залип:

  • 1.Обычное открытие-закрытие
  • 2.Открытие на следующем баре,если цена пошла в нужное русло.Результат:сделок меньше ,просадка увеличилась,прибыль меньше ,точность сделок сохранилась.
  • 3.Открытие на следующем баре,если цена откатилась в противоположную сторону.Результат:сделок ещё меньше ,просадка минимальна,прибыль минимальна,точность сделок сохранилась
 
Nikolay Gaylis:

Протестил ТС по трём вариантам и залип:

  • 1.Обычное открытие-закрытие
  • 2.Открытие на следующем баре,если цена пошла в нужное русло.Результат:сделок меньше ,просадка увеличилась,прибыль меньше ,точность сделок сохранилась.
  • 3.Открытие на следующем баре,если цена откатилась в противоположную сторону.Результат:сделок ещё меньше ,просадка минимальна,прибыль минимальна,точность сделок сохранилась


Тут уже возникает вопрос доходности и главное риска. как говорится выбирай что душе угодно :-)

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Mihail Marchukajtes:


Тут уже возникает вопрос доходности и главное риска. как говорится выбирай что душе угодно :-)


Вот именно,что душе теперь не спокойно)
 
На следующем баре будет уже поздно.
 
Это особой роли не сыграет.
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Evgeny Belyaev:
Это особой роли не сыграет.


 
Nikolay Gaylis:



Я какие-то выводы должен сделать из этой картинки?
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Evgeny Belyaev:

Я какие-то выводы должен сделать из этой картинки?

Если не видите разницы-тогда никакие)Как же не играет особой роли?
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