Стоит-ли дожидаться подтверждения сигнала на следующем баре?
3-й вариант.
Очень специфично зависит от ТС. ИМХО
Когда как.
Протестил ТС по трём вариантам и залип:
- 1.Обычное открытие-закрытие
- 2.Открытие на следующем баре,если цена пошла в нужное русло.Результат:сделок меньше ,просадка увеличилась,прибыль меньше ,точность сделок сохранилась.
- 3.Открытие на следующем баре,если цена откатилась в противоположную сторону.Результат:сделок ещё меньше ,просадка минимальна,прибыль минимальна,точность сделок сохранилась
Nikolay Gaylis:
Протестил ТС по трём вариантам и залип:
- 1.Обычное открытие-закрытие
- 2.Открытие на следующем баре,если цена пошла в нужное русло.Результат:сделок меньше ,просадка увеличилась,прибыль меньше ,точность сделок сохранилась.
- 3.Открытие на следующем баре,если цена откатилась в противоположную сторону.Результат:сделок ещё меньше ,просадка минимальна,прибыль минимальна,точность сделок сохранилась
Тут уже возникает вопрос доходности и главное риска. как говорится выбирай что душе угодно :-)
Mihail Marchukajtes:
Тут уже возникает вопрос доходности и главное риска. как говорится выбирай что душе угодно :-)
Вот именно,что душе теперь не спокойно)
На следующем баре будет уже поздно.
Это особой роли не сыграет.
Nikolay Gaylis:
Я какие-то выводы должен сделать из этой картинки?
Evgeny Belyaev:
Я какие-то выводы должен сделать из этой картинки?
Я какие-то выводы должен сделать из этой картинки?
Если не видите разницы-тогда никакие)Как же не играет особой роли?
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