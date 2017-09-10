На чем вам проще (в плане сил и времени) писать код на MQL4 или MQL5? - страница 4
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Офигеть какие тут все мастера кодинга!
Только никто не видел этого волшебно универсального кода. Наверняка он сделан без проверки на ошибки в ответственные моменты типа копирования буферов или котировок. Все такие орлы... но на словах.
В реальности MQL5 может быть проще только тем, кто начинал изучение с него, а не с MQL4. В MQL5 писанины больше в два или три раза. В MQL4 обращение к ценам и индикаторам выполняется в одно действие, в а MQL5 необходимо проверят на успешность, что усложняет алгоритмы.
Ну что-то подобное. Доска почета.
Ну что-то подобное. Доска почета.
Чудненько!
Офигеть какие тут все мастера кодинга!
Только никто не видел этого волшебно универсального кода. Наверняка он сделан без проверки на ошибки в ответственные моменты типа копирования буферов или котировок. Все такие орлы... но на словах.
В реальности MQL5 может быть проще только тем, кто начинал изучение с него, а не с MQL4. В MQL5 писанины больше в два или три раза. В MQL4 обращение к ценам и индикаторам выполняется в одно действие, в а MQL5 необходимо проверят на успешность, что усложняет алгоритмы.
Дмитрий, вы в 4-ке OrderSelect() тоже не проверяете? )) В который раз поражаюсь, когда слышу о мнимых трудностях перехода на MQL5 ))
Дмитрий, вы в 4-ке OrderSelect() тоже не проверяете? )) В который раз поражаюсь, когда слышу о мнимых трудностях перехода на MQL5 ))
Я то все проверяю.
Ваще не понимаю, в чем проблемы. Правда не понимаю. Ну ладно, я оставил в своем арсенале всего несколько языков, остальные успешно забыл, хотя восстановить можно за неделю при необходимости
Сейчас у меня в рабочем наборе MQL4/5, C#, C++, Matlab. Чисто для текущих задач хватает, но постоянно изучаю что-то новое. Тут скорее другая проблема - трудно определиться с тем, что реально стоит изучить. В тырнетах одни молодежные сопли на эмоциях, молодежь заточена на создание тырнет - сайтов, очень редко можно прочитать про технологии. Ну, это общая тенденция, народ глупеет.
Трейдинг среди программеров считается позорным занятием, а создание роботов вдвойне позорным ))
При этом не позорно просиживать кресло в офисе и работать с 9 до 17...
Ваще не понимаю, в чем проблемы. Правда не понимаю. Ну ладно, я оставил в своем арсенале всего несколько языков, остальные успешно забыл, хотя восстановить можно за неделю при необходимости
Сейчас у меня в рабочем наборе MQL4/5, C#, C++, Matlab. Чисто для текущих задач хватает, но постоянно изучаю что-то новое. Тут скорее другая проблема - трудно определиться с тем, что реально стоит изучить. В тырнетах одни молодежные сопли на эмоциях, молодежь заточена на создание тырнет - сайтов, очень редко можно прочитать про технологии. Ну, это общая тенденция, народ глупеет.
Трейдинг среди программеров считается позорным занятием, а создание роботов вдвойне позорным ))
При этом не позорно просиживать кресло в офисе и работать с 9 до 17...
Не ну естественно, писать вечно виснущие банковские проги, это конечно круче, кто бы спорил.
+++
:)
Не ну естественно, писать вечно виснущие банковские проги, это конечно круче, кто бы спорил.
Друзья, попробуйте написать что-то о форексе на том же хабре - заминусуют влет. А почему? На хабре сидят офисные терпилы, если их выкинуть из гнезда, они побегут искать такую же другую теплую кроватку.
Как говорила про меня бывшая подруга, - Лех, тебя выкини без парашюта в пустыне, ты и там с**ка выживешь ))