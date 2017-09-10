На чем вам проще (в плане сил и времени) писать код на MQL4 или MQL5? - страница 4

Новый комментарий
 
Dmitry Fedoseev:

Офигеть какие тут все мастера кодинга!

Только никто не видел этого волшебно универсального кода. Наверняка он сделан без проверки на ошибки в ответственные моменты типа копирования буферов или котировок. Все такие орлы... но на словах.

В реальности  MQL5 может быть проще только тем, кто начинал изучение с него, а не с MQL4. В MQL5 писанины больше в два или три раза. В MQL4 обращение к ценам и индикаторам выполняется в одно действие, в а MQL5 необходимо проверят на успешность, что усложняет алгоритмы. 

Ну что-то подобное. Доска почета. 



 
Alexander Fedosov:

Ну что-то подобное. Доска почета. 


Чудненько!
 
Dmitry Fedoseev:

Офигеть какие тут все мастера кодинга!

Только никто не видел этого волшебно универсального кода. Наверняка он сделан без проверки на ошибки в ответственные моменты типа копирования буферов или котировок. Все такие орлы... но на словах.

В реальности  MQL5 может быть проще только тем, кто начинал изучение с него, а не с MQL4. В MQL5 писанины больше в два или три раза. В MQL4 обращение к ценам и индикаторам выполняется в одно действие, в а MQL5 необходимо проверят на успешность, что усложняет алгоритмы. 


Дмитрий, вы в 4-ке OrderSelect() тоже не проверяете? )) В который раз поражаюсь, когда слышу о мнимых трудностях перехода на MQL5 )) 
 
Alexey Volchanskiy:

Дмитрий, вы в 4-ке OrderSelect() тоже не проверяете? )) В который раз поражаюсь, когда слышу о мнимых трудностях перехода на MQL5 )) 

Я то все проверяю. 
 

Ваще не понимаю, в чем проблемы. Правда не понимаю. Ну ладно, я оставил в своем арсенале всего несколько языков, остальные успешно  забыл, хотя восстановить можно за неделю при необходимости
Сейчас у меня в рабочем наборе MQL4/5, C#, C++, Matlab. Чисто для текущих задач хватает, но постоянно изучаю что-то новое. Тут скорее другая проблема - трудно определиться с тем, что реально стоит изучить. В тырнетах одни молодежные сопли на эмоциях, молодежь заточена на создание тырнет - сайтов, очень редко можно прочитать про технологии. Ну, это общая тенденция, народ глупеет.

Трейдинг среди программеров считается позорным занятием, а создание роботов вдвойне позорным )) 

При этом не позорно просиживать кресло в офисе и работать с 9 до 17... 

 
Alexey Volchanskiy:

Ваще не понимаю, в чем проблемы. Правда не понимаю. Ну ладно, я оставил в своем арсенале всего несколько языков, остальные успешно  забыл, хотя восстановить можно за неделю при необходимости
Сейчас у меня в рабочем наборе MQL4/5, C#, C++, Matlab. Чисто для текущих задач хватает, но постоянно изучаю что-то новое. Тут скорее другая проблема - трудно определиться с тем, что реально стоит изучить. В тырнетах одни молодежные сопли на эмоциях, молодежь заточена на создание тырнет - сайтов, очень редко можно прочитать про технологии. Ну, это общая тенденция, народ глупеет.

Трейдинг среди программеров считается позорным занятием, а создание роботов вдвойне позорным )) 

При этом не позорно просиживать кресло в офисе и работать с 9 до 17... 

Вот такое сообщество позорников тут, выходит)
 
Не ну естественно, писать вечно виснущие банковские проги, это конечно круче, кто бы спорил.
 
Dmitry Fedoseev:
Не ну естественно, писать вечно виснущие банковские проги, это конечно круче, кто бы спорил.

+++

:)

[Удален]  
По основной теме - в принципе до лампы. Правда случаются кроссверсионные глюки. Да и ваще объектно-ориентированное имеет на меня тяжеловатое впечатление. Кроме - с++, да и то лишь в объёме для ДЛЛ. Остальное ушло в туман, как Паскаль до Дельфи. С1 можно не считать.
 
Dmitry Fedoseev:
Не ну естественно, писать вечно виснущие банковские проги, это конечно круче, кто бы спорил.

Друзья, попробуйте написать что-то о форексе на том же хабре - заминусуют влет. А почему?  На хабре сидят офисные терпилы, если их выкинуть из гнезда, они побегут искать такую же другую теплую кроватку.

Как говорила про меня бывшая подруга, - Лех, тебя выкини без парашюта в пустыне, ты и там с**ка выживешь ))

12345
Новый комментарий