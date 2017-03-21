Мульти терминал с функцией авто торговли !
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Мульти терминал с функцией авто торговли ! Подскажите есть ли мульти терминал где можно поставить роботов ? если нету почему его не сделают ?
Скажу по секрету, только ни каму , это Торговая платформа MetaTrader 4-5
Скажу по секрету, только ни каму , это Торговая платформа MetaTrader 4-5
Это обычный терминал ! ))
Почти у каждого брокера есть поддержка системы МАМ, ее реализация заложена в серверной части Metatrader. Вам просто нужно сделать запрос брокеру, указать маркап на спред, комиссию и процент от прибыли. Далее вы действительно будете торговать в обычном терминале, а исполнение будет одновременно на всех управляемых счетах.
Если нужно более подробно, пишите в личку.
Мульти терминал с функцией авто торговли ! Подскажите есть ли мульти терминал где можно поставить роботов ? если нету почему его не сделают ?
... или пишите для мультитерминала робота на одном из автокликеров, которых достаточно много в сети
Почти у каждого брокера есть поддержка системы МАМ, ее реализация заложена в серверной части Metatrader. Вам просто нужно сделать запрос брокеру, указать маркап на спред, комиссию и процент от прибыли. Далее вы действительно будете торговать в обычном терминале, а исполнение будет одновременно на всех управляемых счетах.
Если нужно более подробно, пишите в личку.
Вы не так поняли ! Я знаю что такие терминалы есть , но на них нет авто торговли !
Вы не так поняли ! Я знаю что такие терминалы есть , но на них нет авто торговли !
Попробую объяснить по другому.
На платформе метатрейдер есть три основных способа управления счетами:
- стандартный терминал, одновременно можно работать только с одним аккаунтом, поддерживается торговля роботом
- мультитерминал, одновременно можно работать с несколькими аккаунтами на одном торговом сервере, роботы не поддерживаются!
- Multi Account Managment (MAM) - торговля с обычного терминала, роботы поддерживаются, на сервере сделки автоматом открываются на всех счетах подключенных по тэгу к мастер счету
Можете прочитать описание например тут: https://pepperstone.com/en/trading-platforms/mam-pamm (обратите внимание на строчку: Allows Expert Advisor (EA) trading)
И это функционал предоставляет серверная часть платформы метатрейдер, так что по идее должна быть доступна у любого брокера (это кстати ответ на второй вопрос, почему такой терминал не сделают =), все уже сделано, только не на клиенте, а на сервере)
- pepperstone.com
Попробую объяснить по другому.
На платформе метатрейдер есть три основных способа управления счетами:
- стандартный терминал, одновременно можно работать только с одним аккаунтом, поддерживается торговля роботом
- мультитерминал, одновременно можно работать с несколькими аккаунтами на одном торговом сервере, роботы не поддерживаются!
- Multi Account Managment (MAM) - торговля с обычного терминала, роботы поддерживаются, на сервере сделки автоматом открываются на всех счетах подключенных по тэгу к мастер счету
Можете прочитать описание например тут: https://pepperstone.com/en/trading-platforms/mam-pamm (обратите внимание на строчку: Allows Expert Advisor (EA) trading)
И это функционал предоставляет серверная часть платформы метатрейдер, так что по идее должна быть доступна у любого брокера (это кстати ответ на второй вопрос, почему такой терминал не сделают =), все уже сделано, только не на клиенте, а на сервере)
Спасибо за инфу !
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