Internal Error(1)

Да, мы забыли поправить демонстрационные скрипты после множественных изменений - обязательно исправим.
Извините за допущенные ошибки.
Да дело даже не только в том что не работает демонстрационный скрипт, а вообще ни какой не работает.
Попытка создать проект(пустышка), так же заканчивается подобной ошибкой.....
Я так понял у вас начинается чемпионат через месяц, и участвовать в нем будут только проекты написанные на MQL5, как же писать эксперт на нем если такие ошибки и как скоро они будут устранены?
Только что проверил, все работает нормально. Пустой проект эксперт тем более компилируется без вопросов.
Подробно опишите сложившуюся ситуацию, или тут или в сервисдеск.
- www.mql5.com
И так установку МТ5 произвел несколько часов назад, для начало ссылка https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe не работает, уже это было не очень приятным сюрпризом.
Пришлось загружать из других источников.
Билд:
Проект пустышка и результат его компиляции, замечу на всякий случай перегрузил комп(...), а то в друг скажите что это обязательное условие после инсталляции:
Кстати после установки прошло обновление, на которое я естественно согласился.
Укажите пожалуйста битность терминала и ОС (32 или 64), в какую директорию установлен терминал и в какое место сохранился эксперт.
Желательно дать характеристики компьютера: Процессор, память и прочее.
Укажите также откуда был скачан инсталлятор.
PS
Только что проверил на пяти разных терминалах (все терминалы 314 релиза), все работает без проблем.
Кстати после установки прошло обновление, на которое я естественно согласился.
После обновления терминал перегружался?
PS
Попробуйте установить терминалы от следующих ДЦ:
1. Alpari - http://www.alpari.ru/
2. Broco - http://www.brocompany.ru/
3. Admiral Marcets - http://www.forextrade.ru/
Оказалось, вчера при пересборке дистрибутива его удалили - уже исправлено. Спасибо, что сообщили!
А вот с internal error совсем непонятно. Нужно больше деталей - может антивирусы, вирусы, фоновые отладчики, проблемы с записью на диск или хитро урезанные права?
Скачал с инсталлятор, произвел повторную инсталляцию...... Но результат тот же, при компиляции проекта внутренняя ошибка.
ОС - XP SP3 - 32 бит.
Процессор АМД 2650е, ОЗУ 2 Гб.
Для компилятора этих требований будет более чем достаточно.
В качестве антивируса установлен Symantec Endpoint Protection 11, при выключении антивируса ошибка так же имеет место быть....
Какие еще могут быть предположения что не так?
Проект по умолчанию сохранился в папке "G:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5", ранее проекты сохранялись в папке эксперты, но не уверен что проблема в том что проект расположен не в той папке, если все же так, подскажите в какую именно папку его на сохранить.
Вот что происходит при ручной компиляции:
G:\Program Files\MetaTrader 5>mql5.exe /s /i:mql5 Experts.mq5
MQL5 Compiler launcher 5.00 build 305 (05 Aug 2010)
Copyright 2001-2010, MetaQuotes Software Corp.
MQL5 Compiler library build 305
Set MQL5 directory: 'mql5'
Experts.mq5 : information: Checking 'Experts.mq5'
: information: Result 0 error(s), 0 warning(s)
т.е. все гуд, но в редакторе ошибка......
P.S. MQL5 Compiler launcher 5.00 build 305 (05 Aug 2010) это без обновления, думаю после обновления ошибки так же не будет, проблема в самом редакторе....
Всем привет!
Установил МТ5, думал начну изучать это чудо.....
И сразу косяк, ну не могу понять что его не устраивает, пытаюсь компилить примеры включая тех что входят в комплект МТ5, но компилятор упорно сообщает об одной ошибке, а какой именно... Что она Internal понятно, а что дальше то? Как и что сделать, чтобы устранить это ошибку!!!!!
Заранее спасибо!