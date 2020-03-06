Internal Error(1)

Всем привет!

Установил МТ5, думал начну изучать это чудо.....

И сразу косяк, ну не могу понять что его не устраивает, пытаюсь компилить примеры включая тех что входят в комплект МТ5, но компилятор упорно сообщает об одной ошибке, а какой именно... Что она Internal понятно, а что дальше то? Как и что сделать, чтобы устранить это ошибку!!!!!

 

Заранее спасибо! 


 

Да, мы забыли поправить демонстрационные скрипты после множественных изменений - обязательно исправим.

Извините за допущенные ошибки.


 
Да дело даже не только в том что не работает демонстрационный скрипт, а вообще ни какой не работает.

Попытка создать проект(пустышка), так же заканчивается подобной ошибкой.....

Я так понял у вас начинается чемпионат через месяц, и участвовать в нем будут только проекты написанные на MQL5, как же писать эксперт на нем если такие ошибки и как скоро они будут устранены?

[Удален]  
Только что проверил, все работает нормально. Пустой проект эксперт тем более компилируется без вопросов.

Подробно опишите сложившуюся ситуацию, или тут или в сервисдеск.

 
Напишите, пожалуйста, в Сервисдеск со всеми деталями - номера билдов терминала, редактора и так далее.
И так установку МТ5 произвел несколько часов назад, для начало ссылка https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe не работает, уже это было не очень приятным сюрпризом.

Пришлось загружать из других источников.

 

 

Билд:

  

 

Проект пустышка и результат его компиляции, замечу на всякий случай перегрузил комп(...), а то в друг скажите что это обязательное условие после инсталляции:

 

 

Кстати после установки прошло обновление, на которое я естественно согласился. 

 


[Удален]  
Билд:

  

Проект пустышка и результат его компиляции, замечу на всякий случай перегрузил комп(...), а то в друг скажите что это обязательное условие после инсталляции:


Укажите пожалуйста битность терминала и ОС (32 или 64), в какую директорию установлен терминал и в какое место сохранился эксперт.

Желательно дать характеристики компьютера: Процессор, память и прочее.

Укажите также откуда был скачан инсталлятор.

PS

Только что проверил на пяти разных терминалах (все терминалы 314 релиза), все работает без проблем.

[Удален]  
После обновления терминал перегружался?

PS

Попробуйте установить терминалы от следующих ДЦ:

1. Alpari - http://www.alpari.ru/

2. Broco - http://www.brocompany.ru/

3. Admiral Marcets - http://www.forextrade.ru/

 

Оказалось, вчера при пересборке дистрибутива его удалили - уже исправлено. Спасибо, что сообщили!

А вот с internal error совсем непонятно. Нужно больше деталей - может антивирусы, вирусы, фоновые отладчики, проблемы с записью на диск или хитро урезанные права?


 
Renat:

Оказалось, вчера при пересборке дистрибутива его удалили - уже исправлено. Спасибо, что сообщили!

А вот с internal error совсем непонятно. Нужно больше деталей - может антивирусы, вирусы, фоновые отладчики, проблемы с записью на диск или хитро урезанные права?


Скачал с инсталлятор, произвел повторную инсталляцию...... Но результат тот же, при компиляции проекта внутренняя ошибка.

ОС - XP SP3 - 32 бит.

Процессор АМД 2650е, ОЗУ 2 Гб.

Для компилятора этих требований будет более чем достаточно.

В качестве антивируса установлен Symantec Endpoint Protection 11, при выключении антивируса ошибка так же имеет место быть.... 

Какие еще могут быть предположения что не так? 

 

Проект по умолчанию сохранился в папке "G:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5", ранее проекты сохранялись в папке эксперты, но не уверен что проблема в том что проект расположен не в той папке, если все же так, подскажите в какую именно папку его на сохранить.

 

Вот что происходит при ручной компиляции:

G:\Program Files\MetaTrader 5>mql5.exe /s /i:mql5 Experts.mq5

MQL5 Compiler launcher 5.00 build 305 (05 Aug 2010)

Copyright 2001-2010, MetaQuotes Software Corp.

MQL5 Compiler library build 305

Set MQL5 directory: 'mql5'

Experts.mq5 : information: Checking 'Experts.mq5'

 : information: Result 0 error(s), 0 warning(s)

т.е. все гуд, но в редакторе ошибка...... 


 

P.S. MQL5 Compiler launcher 5.00 build 305 (05 Aug 2010) это без обновления, думаю после обновления ошибки так же не будет, проблема в самом редакторе.... 

