Когда будет визуализация тестирования? - страница 3
Не отображает пользовательский индикатор ZigzagColor!
Пользовательские индикаторы пока не работают в шаблонах тестирования.
Понятно! Когда ждать?
В ближайших билдах.
Так как визуализатор выпустили наружу, то его развитие пойдёт очень быстро
"Максимально быстро" уже нельзя ускорить в визуализации. Там нет никаких задержек между тиками. Задержка - в передаче и обработке системных сообщений для отрисовок окон (которые, кстати, в максимальной скорости отфильтровываются по частоте, чтобы не зафлудить систему). Разве что фильтровать жёстче, но тогда смысл визуализации теряется.
Формулу регулировки будем конечно же менять. Сейчас она такова
при x от 1 до 100
Для ускорения процесса используйте кнопку "skip to"
Полученный результат вашей формулы надо пропустить через функцию аналогичную той, что на картинке,
только результат надо брать к вычету, что получить плавное ускорение в конце шкалы а не резкое ускорение в начале.
Как считаете, подойдет моя идея?
Гм, где почитать материалы про зверя по имени "визуализация"?
Кто подскажет - когда можно будет точки остановки делать в коде при одиночном тестировании ???
Визуализатор - это гууд, а что с дебагером при тестировании ?
Визуализатор - это гууд, а что с дебагером при тестировании ?
Пока ничего.
Отладка в тестере будет когда-нибудь ? Без него отладить сложный алгоритм нереально.
Как к примеру мультивалютный советник с сериализацией на основе торговых моделей.