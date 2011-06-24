Когда будет визуализация тестирования? - страница 3

OneBillionUSD:
Не отображает пользовательский индикатор ZigzagColor!
Пользовательские индикаторы пока не работают в шаблонах тестирования.
 
stringo:
Пользовательские индикаторы пока не работают в шаблонах тестирования.
Понятно! Когда ждать?
 
В ближайших билдах.

Так как визуализатор выпустили наружу, то его развитие пойдёт очень быстро

 
Отлично!
 
"Максимально быстро" уже нельзя ускорить в визуализации. Там нет никаких задержек между тиками. Задержка - в передаче и обработке системных сообщений для отрисовок окон (которые, кстати, в максимальной скорости отфильтровываются по частоте, чтобы не зафлудить систему). Разве что фильтровать жёстче, но тогда смысл визуализации теряется.

Формулу регулировки будем конечно же менять. Сейчас она такова

при x от 1 до 100

Для ускорения процесса используйте кнопку "skip to" 

Пример функции

Полученный результат вашей формулы надо пропустить через функцию аналогичную той, что на картинке,
только результат надо брать к вычету, что получить плавное ускорение в конце шкалы а не резкое ускорение в начале.

Как считаете, подойдет моя идея?

 

Гм, где почитать материалы про зверя по имени "визуализация"?

 

Кто подскажет - когда можно будет точки остановки делать в коде при одиночном тестировании ???

Визуализатор - это гууд, а что с дебагером при тестировании ? 

 
1CMaster:

Визуализатор - это гууд, а что с дебагером при тестировании ? 

Пока ничего.
 
stringo:
Пока ничего.

Отладка в тестере будет когда-нибудь ? Без него отладить сложный алгоритм нереально.

Как к примеру мультивалютный советник с сериализацией на основе торговых моделей.

