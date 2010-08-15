Портативный MetaTrader 5

Новый комментарий
 

MetaTrader 4 - портативный. Установил раз, залил все на флешку и можно работать где угодно.

Возможно такое же для MetaTrader 5? Если возможно, то как?

 
Точно так же.

 
Установил МТ5 на D:\МТ5. В каталоге только файлы из установки, все мои советники, индюки, шаблоны на C:\Users\MyUserName\AppData\Roaming\MetaQuotes. Пользую Win7. Их нужно на флеш сбросить вместо или вместе с файлами из каталога установки? И как их привязать к терминалу?
 

Пользуйтесь режимом portable, терминал лучше не устанавливать в папку Program Files.



 
Можно еще спец софтом упаковать его, например - Thinstall Virtualization Suite
 
Rosh:

Пользуйтесь режимом portable, терминал лучше не устанавливать в папку Program Files.



Спасибо.
Новый комментарий