Портативный MetaTrader 5
Точно так же.
Установил МТ5 на D:\МТ5. В каталоге только файлы из установки, все мои советники, индюки, шаблоны на C:\Users\MyUserName\AppData\Roaming\MetaQuotes. Пользую Win7. Их нужно на флеш сбросить вместо или вместе с файлами из каталога установки? И как их привязать к терминалу?
Можно еще спец софтом упаковать его, например - Thinstall Virtualization Suite
Rosh:Спасибо.
Пользуйтесь режимом portable, терминал лучше не устанавливать в папку Program Files.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MetaTrader 4 - портативный. Установил раз, залил все на флешку и можно работать где угодно.
Возможно такое же для MetaTrader 5? Если возможно, то как?