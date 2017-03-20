Потянет ли VPS для АвтоОптимизации Советника ?
Сбросил биос. Без разгона. Ибо под разгон. Надо 100% водную систему. С резервуарами и т.д.
То норм стало.
Думаю. Под сложные системы, надо отдельно ПК ставить. И Инет хороший и стабильный.
А вирт.сервер уже для простых, советников. Либо же можно просто какой-то период, самому в ручную загонять туда параметры и ставить работать. Думаю так оно и над, Будет делать. Там скажем, раз в недельку ).
А вирт.сервер уже для простых, советников. Либо же можно просто какой-то период, самому в ручную загонять туда параметры и ставить работать. Думаю так оно и над, Будет делать. Там скажем, раз в недельку ).
а зачем брать впс с непонятными соседями и другими неизвестными?
Под что-то более менее серьёзное надо брать отдельный комп в аренду, а не впс.
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При Создании Советника для МТ5, с Авто Оптимизацией, за определённый промежуток времени каждый период времени. Виртуальный Сервер справится с этим ?
Вопрос зиждится на личном опыте оптимизации. Где наблюдалось, ниже на скрине :