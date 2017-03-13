Скрипт фильтрации сигналов в терминале по заданным критериям
На определённом этапе появилась проблема с получением информации о дате публикации выбранного сигнала
datetime time=StringToTime(string(SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_STARTED))); // Дата начала мониторинга сигналаПеременная time возвращает текущее время сервера и жизнь как-будто замерла)))может кто-то подскажет ,что можно придумать здесь?
Документация по MQL5: Дата и время / TimeCurrent
- www.mql5.com
Дата и время / TimeCurrent - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Nikolay Gaylis:
На определённом этапе появилась проблема с получением информации о дате публикации выбранного сигналаПеременная time возвращает текущее время сервера и жизнь как-будто замерла)))может кто-то подскажет ,что можно придумать здесь?
На определённом этапе появилась проблема с получением информации о дате публикации выбранного сигналаПеременная time возвращает текущее время сервера и жизнь как-будто замерла)))может кто-то подскажет ,что можно придумать здесь?
long SignalBaseGetInteger( ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER property_id // идентификатор свойства );Функция возвращает тип Long , посмотрите какое значение она возвращает. long и datetime это разные вещи.
Evgeny Belyaev:
Функция возвращает тип Long , посмотрите какое значение она возвращает. long и datetime это разные вещи.
Функция возвращает тип Long , посмотрите какое значение она возвращает. long и datetime это разные вещи.
Я понимаю,что разные поэтому и переведено,как и учит mql в string-затем в datetime-вернулось TimeCurrent()...-вы нормально поняли вопрос?
Evgeny Belyaev:
Функция возвращает тип Long , посмотрите какое значение она возвращает. long и datetime это разные вещи.
Функция возвращает тип Long , посмотрите какое значение она возвращает. long и datetime это разные вещи.
Если не трудно-попробуйте сами вызвать-может я туплю-но вроде там глюк конкретный!
Nikolay Gaylis:
На определённом этапе появилась проблема с получением информации о дате публикации выбранного сигналаПеременная time возвращает текущее время сервера и жизнь как-будто замерла)))может кто-то подскажет ,что можно придумать здесь?
На определённом этапе появилась проблема с получением информации о дате публикации выбранного сигналаПеременная time возвращает текущее время сервера и жизнь как-будто замерла)))может кто-то подскажет ,что можно придумать здесь?
скорее всего намудрили с переводом даты в стринг и потом из стринга в дату)
думаю так правильно:
datetime time=(datetime)SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_STARTED); // Дата начала мониторинга сигнала
Taras Slobodyanik:
скорее всего намудрили с переводом даты в стринг и потом из стринга в дату)
думаю так правильно:
В данном случае
datetime time=(datetime)SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_STARTED);
выводит пустое значение ""
Print(TimeToStr(time));
Перевод в строку,а потом в дату-выводит хоть какой-то результат...Что бы к этому прийти -перепробовал разные конвертации...
datetime time=StringToTime(string(SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_STARTED)));
Время получаю(это уже неплохо)...-вот только текущее время сервера.
Ещё заметил,пока не нажмёшь вкладку "сигналы"-общее кол-во сигналов SignalBaseTotal() возвращает НОЛЬ.Где Баг-репорт?)))
Nikolay Gaylis:
Ещё заметил,пока не нажмёшь вкладку "сигналы"-общее кол-во сигналов SignalBaseTotal() возвращает НОЛЬ.Где Баг-репорт?)))
Ещё заметил,пока не нажмёшь вкладку "сигналы"-общее кол-во сигналов SignalBaseTotal() возвращает НОЛЬ.Где Баг-репорт?)))
Это нормальное поведение вкладки "Сигналы", какое же поведение и со вкладкой "Маркет" - пока пользователь самостоятельно не кликнет внутри этих вкладок информация не подгрузится.
Vladimir Karputov:Ну Вы только представьте,что если вкладка торговля не открыта и OrdersTotal() не считает...где же нормальность?
Это нормальное поведение вкладки "Сигналы", какое же поведение и со вкладкой "Маркет" - пока пользователь самостоятельно не кликнет внутри этих вкладок информация не подгрузится.
Это нормальное поведение вкладки "Сигналы", какое же поведение и со вкладкой "Маркет" - пока пользователь самостоятельно не кликнет внутри этих вкладок информация не подгрузится.
Nikolay Gaylis:
Ну Вы только представьте,что если вкладка торговля не открыта и OrdersTotal() не считает...где же нормальность?
Ну Вы только представьте,что если вкладка торговля не открыта и OrdersTotal() не считает...где же нормальность?
Не передёргивайте - я Вам чётко сказал, что такое поведение (подгрузка данных) касается только двух вкладок "Сигналы" и "Маркет". Вы можете использовать полученное знание или упереться рогом и продолжать бороться с ветряными мельницами.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть желание написать скрипт для поиска отфильтрованных сигналов по заданным критериям...
В справочнике ,в помощь,имеется следующий код