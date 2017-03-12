Добавить АвтоОптимизацию в простой Советник.
В коде Вашего советника есть ссылка на страничку разработчика - https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294 - может Вам лучше обратиться к нему напрямую?
Vitaly Murlenko:
В коде Вашего советника есть ссылка на страничку разработчика - https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294 - может Вам лучше обратиться к нему напрямую?
В коде Вашего советника есть ссылка на страничку разработчика - https://www.mql5.com/ru/users/sergey1294 - может Вам лучше обратиться к нему напрямую?
Я уже писал к нему. И ранее я тут создавал тему с просьбой добавить дублирование сделок. Поэтому он тоже помог, за даром.
Он ни может это сделать. Уже писал.Этот сов писали 2 человека. ) 1ый раз с форума http://www.forexdengi.com/ , 2 ой раз от сюда.
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Сложна эта тема. Учитывая что проц грузит на 100%, и растёт температура. Поэтому тут ещё надо и охлаждение норм ставить. ХОтя у меня и водное на проц ( кит ), но этого мало ). ( Это гейм.ПК. Поэтому там охлаждение как надо сделано ). Просто на проц. Надо стабильно с резервуаром охлаждение ставить на 200+долларов.
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Местами, на долгих промежутках. Температура даже лезла к 90, И МТ5, терминал закрывался сам собой. )
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Я почитал статью конечно https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F. Но там явно надо понимать и знать. И просто куски кода ни вставишь.
Может кто-то поможет в советник АвтоОптимизацию поставить? Чтобы советник каждый день в установленное время, запускал оптимизацию за последний период в кол=ве часов. ( или дней ). Далее из имеющихся данных брал данные с макс.прибылью, и уже по ним работал дальше. Сделки остаются открытыми, которые и были. Просто меняются параметры. И новые сделки уже закрываются и открываются, по новым параметрам.