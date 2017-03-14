Я дурак,Как так? - страница 4
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Вот было всегда интересно,лазил по сигналам и видел..Прирост 1000%за год..захожу смотрю...и тут пошло поехало торговля не стабильная ,разные обьемы.Время торгов тоже прыгает то каждый день,то через месяц...Но 1000% в месяц как так- то....но вот чего я не видел..вот таких сигналов и условий где четко соблюдаються правила я не видел..
1.Торговля ведеться каждый день неразрывно,лот за лотом
2.Обьем не меняеться,тейк пррофит всегда равен одному значению.
3.Просадка от начельного депозита не более 20%
Всё что мне удалось сделать соблюдая эти правила это 100% в год.При просадке от начального депо 17%.НО не 1000% же....
Либо я дурак,либо чего то не понимаю
Да нет же вы не дурак, просто ленитесь... Можете понаблюдать за этим сигналом, а через год ответить нам на свой же вопрос.
https://www.mql5.com/ru/signals/260263
Да нет же вы не дурак, просто ленитесь... Можете понаблюдать за этим сигналом, а через год ответить нам на свой же вопрос.
https://www.mql5.com/ru/signals/260263
Зачем же год ждать ? показатель уровня лоботрясов будет раньше
высокочастотники рулят и берут эти 10 000% - раньше была амплитуда - теперь её почти нет...только свечки на сброс по стопам, да по новостям, да нужный ЦБанкам тренд... короче политика... а тесты между тем некоторые заряжают на 10 - 15 лет - к чему это, да и потом 100% это же капец как хорошо куда еще лучше... или жаба душит и спать не дает...)))
вы не заметили, когда она пропала? после выборов Трампа?
"да нужный ЦБанкам тренд..."
разве что по юаню. центробанки мажоров, наоборот, стараются держать валюты стабильными.
"раньше была амплитуда - теперь её почти нет..."
Главным критерием отбора любого сигнала, это собственный капитал управляющего.. чем он выше тем лучше.
так как управляющий рискует своими средствами.. и надо понять что сливать скажем 10к зелени он совсем не желает..
Может вы масштаб графика по вертикали сильно сжали и Трамп тут не причем?)
Так вроде и не поминал в суе...Раньше больше пунктов выдавал при движении хоть во флете хоть в тренде, а сейчас что... или это только мои стариковские ощущения, что раньше все было лучше... частенько раньше 6 пунктов давали прилично заработать за пару дней скальпинга, сейчас это в прошлом, только строго по тренду и в долгосроке... высокочастотникам не нужно много пунктов...((