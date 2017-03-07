Формулы

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 "угадай мелодию"                   E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]                              
 
Это лотерея ,Е (ZP) не всегда равно а..
 
Без рисковых ставок не бывает.Всегда задаеться определенный процент риска.
 

Есть другое понятие данной формулы

 E1 (Zp) = α1 + zf2 + β [E(Zm) – zf ]   

Э‌то если брать по реальной торговли,а если как вы написали все бы были миллионерами

и‌ли

 E1 (Zp) = (α2-а)"3+z1 + zf + β [E(Zm) – zf ]   

ч‌то тоже не даказано

Е‌сли с в конце всё понятно,то по сути вся проблема в первой части

 
Server Muradasilov:
 "угадай мелодию"                   E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]                              

Определение понятия "Альфа" - главного критерия эффективности управления капиталом (E (Zp)) из серии "Коэффициент Шарпа", но, более важного, рассчитываемого параметра. Поскольку, оказалось, что, почти всегда α<0, следует, в частности, известная аксиома: "Рынок настолько совершенен, что, никто не в состоянии его обмануть", больше, чем дозволено из расчета E (Zp) =  zf + β [E(Zm) – zf ] . Поскольку, расчеты имеют вероятностный характер, то, его значение не обязательно к выполнению условия в будущем.
 
Server Muradasilov:
 "угадай мелодию"                   E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]                              

Что есть что в Вашей формуле?

Можно подробнее‌

 
Renat Akhtyamov:

Что есть что в Вашей формуле?

Можно подробнее‌


ожидаемая прибыль портфеля - E(Zp);

безрисковая ставка - zf;

бета портфеля - β;

избыточная прибыль рыночного портфеля [E(Zm)– zf ] по безрисковой ставке zf..

Формула  определяет ожидаемую прибыль портфеля как линейный полином ожидаемой прибыли рынка. Его график – прямая линия рыночного капитала (capital market line).  

 
Yousufkhodja Sultonov:


ожидаемая прибыль портфеля - E(Zp);

безрисковая ставка - zf;

беты портфеля - β;

избыточная прибыль рыночного портфеля [E(Zm)– zf ] по безрисковой ставке zf..

Формула  определяет ожидаемую прибыль портфеля как линейный полином ожидаемой прибыли рынка. Его график – прямая линия рыночного капитала (capital market line).  

спасибо!

эта фича не подходит для применения на валютном рынке:‌

http://fb.ru/article/263642/model-capm-formula-rascheta

это всё равно что попросить угадать такую формулу:‌

Модель CAPM: формула расчета
Модель CAPM: формула расчета
  • 2016.08.27
  • Ав. Сергей Проць
  • fb.ru
Независимо от того, насколько диверсифицированы инвестиции, невозможно избавиться от всех рисков. Инвесторы заслуживают норму прибыли, которая бы компенсировала их принятие. Модель оценки капитальных активов (CAPM) помогает рассчитать инвестиционный риск и ожидаемую отдачу от капиталовложений. Идеи Шарпа Модель оценки CAPM была разработана...
 

вы что тут все профессора? 

не понимаю  вообще ничего)))

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