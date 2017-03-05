Поиск лучшего взаимоположения в двух массивах в координатной плоскости не смотря на дельты между ними - страница 2

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Изменил полнустью алгоритм.

Значение в массиве по порядку / (Нужно из каждого массива найти дельту максимального и минимального массива и поделить на число элементов в массиве).‌

Вот решение первой задачи

№ П.П.А +Б -норм А+норм Б-ДельтаВыбрано№ П.П.А +Б -норм А+норм Б-ДельтаВыбраноДельта
1233,337,50-4,171120033,337,50-4,1710
2325,005,000,004230025,005,000,0040
3436,677,50-0,833340036,677,50-0,8330
4548,3310,00-1,672450048,3310,00-1,6720
56310,007,502,5075600310,007,502,5070
68513,3312,500,8356800513,3312,500,8350
77311,677,504,1797700311,677,504,1790
8528,335,003,338850028,335,003,3380
9426,675,001,676940026,675,001,6760
10518,332,505,83101050018,332,505,83100

 

 

А вот так алгоритм решает вторую задачу‌

№ П.П.А +Б -норм А+норм Б-ДельтаВыбрано№ П.П.А +Б -норм А+норм Б-ДельтаВыбраноДельта
1212,221,111,1110120012,221,111,11100
2323,332,221,1110230023,332,221,11100
3434,443,331,1110340034,443,331,11100
4545,564,441,1110450045,564,441,11100
5656,675,561,1110560056,675,561,11100
6767,786,671,1110670067,786,671,11100
7878,897,781,1110780078,897,781,11100
89810,008,891,11108900810,008,891,11100
910911,1110,001,111091000911,1110,001,11100
10111012,2211,111,11101011001012,2211,111,11100

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