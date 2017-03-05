Поиск лучшего взаимоположения в двух массивах в координатной плоскости не смотря на дельты между ними - страница 2
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Изменил полнустью алгоритм.
Значение в массиве по порядку / (Нужно из каждого массива найти дельту максимального и минимального массива и поделить на число элементов в массиве).
Вот решение первой задачи
А вот так алгоритм решает вторую задачу