Предложение руки и сердца - страница 2

Новый комментарий
 
и чё?
 
stsmotor:
и чё?


А то, что Вы людей за людей не считаете, в‌се Вам что-то должны и чем-то обязаны.

 
stsmotor:


‌‌

Я  по Вашему заказу во фрилансе , год назад сделал работу!  https://www.mql5.com/ru/job/41509

очень  быстро  и  увы - до того как  мы оформили ТЗ,   но Вы пропали , на мои сообщения не отвечали.

12
Новый комментарий