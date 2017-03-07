Предложение руки и сердца - страница 2
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и чё?
А то, что Вы людей за людей не считаете, все Вам что-то должны и чем-то обязаны.
Я по Вашему заказу во фрилансе , год назад сделал работу! https://www.mql5.com/ru/job/41509
очень быстро и увы - до того как мы оформили ТЗ, но Вы пропали , на мои сообщения не отвечали.