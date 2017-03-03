EMA+WMA+RSI
- Напишу советник бесплатно
- Ошибки, баги, вопросы
- Нужна программа MQL4
Есть идея. Разобрать ТС "Снайпер" и построить по ней эксперта. Можете?
Таких попыток было несметное количество, и пока не увенчались успехом.
Подвоха никакого нету. У меня нету отзывов, как о программисте. Поэтому трудно найти работу во Фрилансе. Поэтому готов работать бесплатно ради репутации.
Максим, тогда ради вашей репутации и моего интереса к результату стратегии, давай-те попробуем вот эту ТС, на картинке выглядит достойно.
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Как становится понятно из названия, в стратегии по методу скользящих средних “EMA+WMA+RSI” используются 2 вида скользящих средних (экспоненциальная (ЕМА) и взвешенная (WMA)), а также известный индикатор RSI.
Сигналы от данной ТС просты и легко интерпретируются трейдером. Давайте рассмотрим условия торговли по стратегии.
Правила открытия и закрытия сделок по “EMA+WMA+RSI”
Используемый временной интервал – Н1 (часовой), можно пользоваться 30-тиминутным (М30). В последнем случае будет больше сигналов для открытия сделок, но и больше ложных входов, поэтому оптимально торговать на Н1.
Валютная пара – любая. Благодаря этому относительно небольшое количество входов по одной валютной паре компенсируется сигналами на других парах.
Индикаторы: ЕМА (18), ЕМА (28), WMA (5), WMA (12), RSI (21). Для RSI устанавливаем период 21 и дополнительный уровень 50.
ЕМА (18) и ЕМА (28) представляют собой 2 красные линии, образующие туннель. Они помогают определить начало и окончание долгосрочной тенденции.
WMA (5) и WMA (12) показывают окончание тенденции, также помогают определить силу краткосрочной тенденции.
Открытие позиции.
Открываем сделку только тогда, когда красный туннель, образованный двумя ЕМА, оказывается узким или пересекается любой из WMA.
Длинная позиция:
• WMA (5) и WMA (12) пересекли красный туннель снизу вверх.
• если WMA (5) пересекла WMA (12), сигнал является более сильным.
• RSI расположен выше уровня 50.
Короткая позиция:
• WMA (5) и WMA (12) пересекли красный туннель сверху вниз.
• если WMA (5) пересекла WMA (12), сигнал является более сильным.
• RSI расположен ниже уровня 50.
Правила выхода с рынка.
В целом, сигналами выхода из позиции, будут те, которые показывают окончание тенденции, по которой мы торгуем.
При покупке – цена дошла до верхней границы туннеля, WMA (5) начинает заходить ниже WMA (12).
При продаже - цена дошла до нижней границы туннеля, WMA (5) начинает заходить выше WMA (12).
Сделку следует закрыть, если границы красного туннеля пересеклись либо эти линии столь узкие, что выглядят как одна линия. Последнее – признак того, что тренд начал разворот. В таком случае можно открываться в противоположном направлении.
Профит по одной из сделок составил примерно 70 пунктов. Также много других сделок с профитом поменьше.
Если при трендовом движении настаёт момент, когда WMA (5) и WMA (12) пересекают туннель, следует проявить осторожность – возможно, даже закрыть позицию с минимальным профитом. Если верхняя и нижняя красные границы туннеля при этом не пересекаются, то волноваться не стоит, но чаще всего при таком раскладе они очень скоро сделают это.
Как видно из вышесказанного, стратегия по методу скользящих средних “EMA+WMA+RSI” проста для понимания, что позволяет пользоваться ею трейдерам разного уровня подготовки.
Это ж sidus ) гонял его лет 5 назад в метастоке без стопов, ничего толкового не вышло.
Слова без подтверждающего MQL5 кода - пустой звук :). Будет MQL5 код - сможем проверить и поверить.
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