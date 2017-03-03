Market Watch
_Digits
А как в свопе проконтролировать?
_Digits
Не получить программно количество, а отобразить в терминале вместо 5 знаков, 4 или 3. Может быть где-то в файлах конфигурации есть подобное?
Не получить программно количество, а отобразить в терминале вместо 5 знаков, 4 или 3. Может быть где-то в файлах конфигурации есть подобное?
Вы записывали в файл?
Приветствую!
Возможно ли как-то контролировать сколько чисел после запятой выводится в Market Watch (Popup Prices)?
Я хотел бы скрыть последний разряд
Вы хотите в маркет вотч видеть на один разряд меньше?
Именно в Маркет вотч? Если так то в рамках mql4-5 это сделать невозможно. Если выходить за рамки MQL то можно, но будет стоить дорого.
Можно просто сделать свой маркет вотч, на mql
Вы хотите в маркет вотч видеть на один разряд меньше?
Именно в Маркет вотч? Если так то в рамках mql4-5 это сделать невозможно. Если выходить за рамки MQL то можно, но будет стоить дорого.
Можно просто сделать свой маркет вотч, на mql
:) :) :)
https://www.mql5.com/ru/forum/171347
все же немного удивлен, что нигде в самом MT5 это нельзя скорректировать. Файло конфигурационное, наверняка, позволяет менять параметры непоказываемые в настройках интерфейса самого терминала. Где-то же они (настройки) хранятся между сессиями
:) :) :)
https://www.mql5.com/ru/forum/171347
битая ссылка. Вы думали можно настроить все на свете?
Странно, у меня открывается легко. Это ссылка на обсуждение альтернатив. Раз встроенной возможности нет, будем делать простенькую замену :)
ps. Не открывается, если в Chrome выделить и нажать "перейти по адресу". Открывается, если вставить в пустую адресную строку из буфера обмена
Странно, у меня открывается легко. Это ссылка на обсуждение альтернатив. Раз встроенной возможности нет, будем делать простенькую замену :)
ps. Не открывается, если в Chrome выделить и нажать "перейти по адресу". Открывается, если вставить в пустую адресную строку из буфера обмена
спасибо что просвятили, я не знал как копировать и вставить....Ха-ха... Ссылка битая
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Приветствую!
Возможно ли как-то контролировать сколько чисел после запятой выводится в Market Watch (Popup Prices)?
Я хотел бы скрыть последний разряд