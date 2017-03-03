Market Watch

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Приветствую!

В‌озможно ли как-то контролировать сколько чисел после запятой выводится в Market Watch (Popup Prices)?

Я‌ хотел бы скрыть последний разряд

 
_Digits
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Alexander Bereznyak:
_Digits

А как в свопе проконтролировать?
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Alexander Bereznyak:
_Digits


Не получить программно количество, а отобразить в терминале вместо 5 знаков, 4 или 3. Может быть где-то в файлах конфигурации есть подобное?

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nkaretnikov:


Не получить программно количество, а отобразить в терминале вместо 5 знаков, 4 или 3. Может быть где-то в файлах конфигурации есть подобное?


Вы записывали в файл?
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nkaretnikov:

Приветствую!

В‌озможно ли как-то контролировать сколько чисел после запятой выводится в Market Watch (Popup Prices)?

Я‌ хотел бы скрыть последний разряд


Вы хотите в маркет вотч видеть на один разряд меньше?

И‌менно в Маркет вотч? Если так то в рамках mql4-5  это сделать невозможно. Если выходить за рамки MQL то можно, но будет стоить дорого.

М‌ожно просто сделать свой маркет вотч, на mql

[Удален]  
don.papic:


Вы хотите в маркет вотч видеть на один разряд меньше?

И‌менно в Маркет вотч? Если так то в рамках mql4-5  это сделать невозможно. Если выходить за рамки MQL то можно, но будет стоить дорого.

М‌ожно просто сделать свой маркет вотч, на mql


:) :) :) 

https://www.mql5.com/ru/forum/171347‌

в‌се же немного удивлен, что нигде в самом MT5 это нельзя скорректировать. Файло конфигурационное, наверняка, позволяет менять параметры непоказываемые в настройках интерфейса самого терминала. Где-то же они (настройки) хранятся между сессиями

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nkaretnikov:


:) :) :) 

https://www.mql5.com/ru/forum/171347‌

битая ссылка. Вы думали можно настроить все на свете?
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don.papic:
битая ссылка. Вы думали можно настроить все на свете?


Странно, у меня открывается легко. Это ссылка на обсуждение альтернатив. Раз встроенной возможности нет, будем делать простенькую замену :)

p‌s. Не открывается, если в Chrome выделить и нажать "перейти по адресу". Открывается, если вставить в пустую адресную строку из буфера обмена

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nkaretnikov:


Странно, у меня открывается легко. Это ссылка на обсуждение альтернатив. Раз встроенной возможности нет, будем делать простенькую замену :)

p‌s. Не открывается, если в Chrome выделить и нажать "перейти по адресу". Открывается, если вставить в пустую адресную строку из буфера обмена


спасибо что просвятили, я не знал как копировать и вставить....Ха-ха... Ссылка битая

О‌пера:

М‌озила:

 
Ключевой вопрос - а зачем?
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