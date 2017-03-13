Получение данных по последним 3 барам - страница 2
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Я понял, что вы берете не последний бар, а предпоследний
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Да, я копирую от бара с индексом "1". Это сделано специально: "... Работает только в момент рождения нового бара...." Но кто Вам мешает получать данные с бара с индексом "0"?
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P.s. например, я должен изменить SL в зависимости от бара. Т.е. Я получаю данные за предыдущий закрывшийся бар, изменяю SL и он изменится только на следующем баре. В итоге у меня получается всегда промежуточный бар.
И вот тогда у нас по бару одно и то же значение у close, open, high, low.
Вы вообще понимаете как формируется бар? В момент рождения у бара будут ВСЕ четыре параметра OHLC РАВНЫ между собой. С каждым новым тиком начинают появляться различия - будут меняться High, Low и Close.
Вы вообще понимаете как формируется бар? В момент рождения у бара будут ВСЕ четыре параметра OHLC РАВНЫ между собой. С каждым новым тиком начинают появляться различия - будут меняться High, Low и Close.
Я вас понял, это я знаю. Просто тогда возможно вопрос в выставление ордера на изменение позиции. Она выполняется только на следующем баре. И поэтому появляется этот промежуточный бар.
Я вас понял, это я знаю. Просто тогда возможно вопрос в выставление ордера на изменение позиции. Она выполняется только на следующем баре. И поэтому появляется этот промежуточный бар.
Кто мешает проверять возможность модифицикации позицию на каждом тике? Какой промежуточный бар? Пожалуйста пишите ОЧЕНЬ подробно, вставляйте скриншоты, указывайте время события - Вы или явно что-то путаете или Вы никак по перейдёте на терминологию MQL5. Код должен быть полным и воспроизводимым.
Кто мешает проверять возможность модифицикации позицию на каждом тике? Какой промежуточный бар? Пожалуйста пишите ОЧЕНЬ подробно, вставляйте скриншоты, указывайте время события - Вы или явно что-то путаете или Вы никак по перейдёте на терминологию MQL5. Код должен быть полным и воспроизводимым.
Я вас понял, скоро пришлю все данные по данному вопросу.
Тут скриншот из TsLab. Я пытаюсь сделать, чтобы было аналогично. Там на следующем баре уже изменено SL.
***Я проверяю условие на предыдущем завершенном баре, изменяю sl, и он изменяется только на следующем баре.***
Вы опишите, что именно Вы хотите:
С чего Вы взяли, что после модификации позиции изменение наступит только на следующем баре? :) Если не проясним этот момент, дальше говорить бессмысленно.
Моя ошибка. Программа меняет его сразу, это у меня отрисовка SL была написана до места изменения Sl и поэтому только на следующем баре у нас выходило такое. Поменял местами строчки кода, теперь всё правильно. Снова мой недочет. Спасибо за ответ :)