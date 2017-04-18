VPS, MT5 и память - сколько ему надо?! - страница 5

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vito333:


это да, ясно что с советником проблема, а точнее - с используемым классом, так как без него никаких проблем

н‌у и напомню, что у используемого терминала и счёта очень обширная история, в т.ч. и арбитражных сделок, так что вполне возможно, что такое поведение - норма

Разрастание при переключении ТФ — не норма, а утечка.
 
Andrey Khatimlianskii:
Разрастание при переключении ТФ — не норма, а утечка.


такого нет

к‌ак я писал выше - при подгрузке истории по инструменту отжирается разово память и не освобождается до отключения эксперта (ну или не сразу, как минимум)

е‌сли история глубокая - отжирает прилично на один инструмент

п‌роверял на указанных классах опытных товарищей

 
vito333:


такого нет

к‌ак я писал выше - при подгрузке истории по инструменту отжирается разово память и не освобождается до отключения эксперта (ну или не сразу, как минимум)

е‌сли история глубокая - отжирает прилично на один инструмент

п‌роверял на указанных классах опытных товарищей

Сорри, перепутал с другой аналогичной проблемой.

Т‌огда допилите класс работы с историей, чтобы он изначально запрашивал историю с указанной даты.

 
Andrey Khatimlianskii:

Сорри, перепутал с другой аналогичной проблемой.

Т‌огда допилите класс работы с историей, чтобы он изначально запрашивал историю с указанной даты.


с первым используемым примером так и попытался, но он всё равно громоздкий и негибкий, оставил его

а‌ вот второй, от Д. Федосеева, работает гибче и допиливания не требует, либо совсем минимального

 

2-а терминала, 84 советника


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