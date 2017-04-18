VPS, MT5 и память - сколько ему надо?! - страница 5
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это да, ясно что с советником проблема, а точнее - с используемым классом, так как без него никаких проблем
ну и напомню, что у используемого терминала и счёта очень обширная история, в т.ч. и арбитражных сделок, так что вполне возможно, что такое поведение - норма
Разрастание при переключении ТФ — не норма, а утечка.
такого нет
как я писал выше - при подгрузке истории по инструменту отжирается разово память и не освобождается до отключения эксперта (ну или не сразу, как минимум)
если история глубокая - отжирает прилично на один инструмент
проверял на указанных классах опытных товарищей
такого нет
как я писал выше - при подгрузке истории по инструменту отжирается разово память и не освобождается до отключения эксперта (ну или не сразу, как минимум)
если история глубокая - отжирает прилично на один инструмент
проверял на указанных классах опытных товарищей
Сорри, перепутал с другой аналогичной проблемой.
Тогда допилите класс работы с историей, чтобы он изначально запрашивал историю с указанной даты.
Сорри, перепутал с другой аналогичной проблемой.
Тогда допилите класс работы с историей, чтобы он изначально запрашивал историю с указанной даты.
с первым используемым примером так и попытался, но он всё равно громоздкий и негибкий, оставил его
а вот второй, от Д. Федосеева, работает гибче и допиливания не требует, либо совсем минимального
2-а терминала, 84 советника