Использование объемов в АТС/EA

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Всем привет.

Ищу способы/методы использования объемов (volume) при построении АТС, как подтверждение сигналов при входе/выходе. Есть положительные результаты, но копаю дальше.

Пока придумал два способа:

1) Использовать фикс. (константное) порогое значение, подобранное в оптимизиторе

2) Вычислять среднее значение за N последних баров, умножать его (значение) на множитель/коэффициент

Поделителись кто как еще использует объемы.

P.S. Не нужно флудить по поводу того, что на форексе "объемов нет" или  "объемы на форе не настоящие" и тд. Или у кого есть "настоящие объемы" (для валют) - поделитесь)
 
Ну, можно индекс сделать из значений объема, то есть нормировать данные.
 
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
 
Maxim Kuznetsov:
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
можно здесь подробнее, как это описать формулами
 
Maxim Kuznetsov:
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
Было бы неплохо вставить скриншот страницы книги, где говорится об объёмах.
 
Igor Yeremenko:
можно здесь подробнее, как это описать формулами
алгоритм как можно подробнее :
  1. - взять книгу
  2. - открыть
  3. - читать
  4. - внимательно читать
  5. - пытаться понять
  6. - найти следующую и к пп1

:-)

 
Maxim Kuznetsov:
алгоритм как можно подробнее :
  1. - взять книгу
  2. - открыть
  3. - читать
  4. - внимательно читать
  5. - пытаться понять
  6. - найти следующую и к пп1

:-)

Ну раз книги нет, то всегда есть под рукой MQL5. Проверим такие условия на вход:

  • сравниваем только тиковые объёмы сигнального бара и предыдущего бара
  • сравниваем тиковые объёмы и цены закрытия сигнального бара и предыдущего бара
  • сравниваем тиковые объёмы и максимальные цены сигнального бара и предыдущего бара
 
Vladimir Karputov:

Ну раз книги нет, то всегда есть под рукой MQL5. Проверим такие условия на вход:

  • сравниваем только тиковые объёмы сигнального бара и предыдущего бара
  • сравниваем тиковые объёмы и цены закрытия сигнального бара и предыдущего бара
  • сравниваем тиковые объёмы и максимальные цены сигнального бара и предыдущего бара
сравнивать просто два бара между собой толку немного, нужно брать участок из N баров

за подсказку про Вильямса спс, вроде бы по делу, но это не алгоритм
 
Igor Yeremenko:
сравнивать просто два бара между собой толку немного, нужно брать участок из N баров

...

Я дал набросок. Ничто не мешает изменить алгоритм :). 

Поэтому и сказал - книги нам не указ - можем проверить любую, даже на первый взгляд самую сумасбродную идею. 

 
Maxim Kuznetsov:
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)

А так же имеет свойство возвращаться к плоностям ранее сформированных объемов, ниже пример:

 

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