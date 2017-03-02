Помогите с формулой MA - страница 2
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Это всего лишь общие слова , не могли бы Вы на реальном примере ( в цифрах , вставив их в формулы ), показать как это происходит , не важно какой ДЦ ( у меня терминалов много ) , чтобы было понятно . Ведь любой индикатор (информационные и новостные не беру ) это всего лишь прога берущая из графика цифровые значения , обрабатывающая их по формулам или алгоритмам и выдающая результат в виде графических или звуковых отображений , а эта прога не понимает слов " как-бы сливает два бара" . у меня есть открытый код стохастика но что то не могу понять как высчитываеться это " замедление".
похоже что по поводу замедления я был не прав (признаю, видимо попутал с другим индикатором) - там что-то типа повторного усреднения. На мой взгляд совсем негодный метод, подавляющий информацию в сигнале. Но раз он есть - видимо он всё-ж работает :)
Очень печально , ещё один желавший помочь не смог этого сделать . Наверное уже десятке тем на разных форумах ( по этому вопросу ) нет ответа . Буду рыть дальше , есть у меня мысль , что применяется какой то прогрессирующий коэффициент . просчитать пока не получается .
Очень печально , ещё один желавший помочь не смог этого сделать . Наверное уже десятке тем на разных форумах ( по этому вопросу ) нет ответа . Буду рыть дальше , есть у меня мысль , что применяется какой то прогрессирующий коэффициент . просчитать пока не получается .
прям даже стало настолько интересно, что полез в гугл :-)
более менее вменяемо про slowing : http://like-to-trade.ru/stochastic/
там дана формула :
то есть проводится что-то похожее на процедуру с расчётом %D
надо какой-нить толстый печатный справочник брать
PS/ как-же интернет забитом форекс-мусором..цитаты цитат и пересказ другими словами чужих слов..