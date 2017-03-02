Помогите с формулой MA - страница 2

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vitek2010:

Это всего лишь общие слова , не могли бы Вы на реальном примере ( в цифрах , вставив их в формулы ), показать как это происходит , не важно какой ДЦ ( у меня терминалов много ) , чтобы было понятно  . Ведь  любой индикатор (информационные и новостные не беру ) это всего лишь прога берущая из графика  цифровые значения , обрабатывающая их по формулам или алгоритмам и выдающая результат в виде графических или звуковых отображений , а эта прога не понимает слов " как-бы сливает два бара" . у меня есть открытый код стохастика но что то не могу понять как высчитываеться это " замедление".
похоже что по поводу замедления я был не прав (признаю, видимо попутал с другим индикатором) - там что-то типа повторного усреднения. На мой взгляд совсем негодный метод, подавляющий информацию в сигнале. Но раз он есть - видимо он всё-ж работает :)
 
Maxim Kuznetsov:
похоже что по поводу замедления я был не прав (признаю, видимо попутал с другим индикатором) - там что-то типа повторного усреднения. На мой взгляд совсем негодный метод, подавляющий информацию в сигнале. Но раз он есть - видимо он всё-ж работает :)

Очень печально , ещё один желавший помочь не смог этого сделать . Наверное уже десятке тем на разных форумах ( по этому вопросу ) нет ответа . Буду рыть дальше , есть у меня мысль , что применяется какой то прогрессирующий коэффициент . просчитать пока не получается .
 
vitek2010:

Очень печально , ещё один желавший помочь не смог этого сделать . Наверное уже десятке тем на разных форумах ( по этому вопросу ) нет ответа . Буду рыть дальше , есть у меня мысль , что применяется какой то прогрессирующий коэффициент . просчитать пока не получается .

прям даже стало настолько интересно, что полез в гугл :-)

более менее вменяемо про slowing : http://like-to-trade.ru/stochastic/

‌там дана формула :

то есть проводится что-то похожее на процедуру с расчётом %D
надо какой-нить толстый печатный справочник брать

PS/ как-же интернет забитом форекс-мусором‌..цитаты цитат и пересказ другими словами чужих слов..

Индикатор Стохастик, Stochastic Oscillator, форекс
Индикатор Стохастик, Stochastic Oscillator, форекс
  • like-to-trade.ru
Всем привет. Сегодня речь пойдет о техническом индикаторе Stochastic Oscillator («Стохастический Осциллятор», далее просто «стохастик»). Индикатор был разработан в 50-х годах прошлого столетия президентом корпорации Investment Educators Джорджем С. Лэйном. По словам автора, «стохастик» следует за скоростью импульса цены (моментумом), а не за...
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