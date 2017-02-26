8 и 16 рица
Привет форумчяне, подскажите как можно перевести число в восьмиричьную и шеснадцатиричьную систему.
Мне в советник нужно ввести, чтоб при получении сигнального числа переводилось в эти системы. Есть чтото готовое или не предусмотрено. Знаю в пхп есть готовое решение для данного случая а в мкл4 не знаю...
string DecToHex(int n)
{
string s = "", c;
while(n != 0)
{
if(n%16<10)
c=CharToStr(n%16+'0');
else
c=CharToStr(n%16+'A'-10);
s = c + s;
n = n / 16;
}
return(s);
}
{
string s = "", c;
while(n != 0)
{
if(n%16<10)
c=CharToStr(n%16+'0');
else
c=CharToStr(n%16+'A'-10);
s = c + s;
n = n / 16;
}
return(s);
}
Yevheniy Kopanitskyy:внезапно, StringFormat, PrintFormat :-)
Привет форумчяне, подскажите как можно перевести число в восьмиричьную и шеснадцатиричьную систему.
Привет форумчяне, подскажите как можно перевести число в восьмиричьную и шеснадцатиричьную систему.
PrintFormat("Шестнадцатиричное %x и восьмиричное %o",1122,1122);
string NumToString( uint Num, const uint Scale = 10 )
{
static const string digits[] = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "K",
"L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "V", "X", "Y", "Z"};
string Str = (Num == 0) ? "0" : "";
while (Num > 0)
{
Str = digits[Num % Scale] + Str;
Num /= Scale;
}
return(Str);
}
void OnStart()
{
Print(NumToString(123, 8));
Print(NumToString(123, 16));
}
{
static const string digits[] = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "K",
"L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "V", "X", "Y", "Z"};
string Str = (Num == 0) ? "0" : "";
while (Num > 0)
{
Str = digits[Num % Scale] + Str;
Num /= Scale;
}
return(Str);
}
void OnStart()
{
Print(NumToString(123, 8));
Print(NumToString(123, 16));
}
Спасибо буду применять
Vitalie Postolache:Понятно что калькулятор не подходит, но всё-же... Зачем пользоваться сторонними программами если встроенный калькулятор позволяет всё это делать. И не только это...
калькулятором
калькулятором
Alexey Viktorov:По ссылке там ещё и алгоритм перевода из одной системы в другую приводился, а калькуляторов просто для пересчёта - туча.
Понятно что калькулятор не подходит, но всё-же... Зачем пользоваться сторонними программами если встроенный калькулятор позволяет всё это делать. И не только это...
Понятно что калькулятор не подходит, но всё-же... Зачем пользоваться сторонними программами если встроенный калькулятор позволяет всё это делать. И не только это...
Vitalie Postolache:Я отреагировал только на сам текст
По ссылке там ещё и алгоритм перевода из одной системы в другую приводился, а калькуляторов просто для пересчёта - туча.
По ссылке там ещё и алгоритм перевода из одной системы в другую приводился, а калькуляторов просто для пересчёта - туча.
Vitalie Postolache:Здесь ведь нет ни слова об алгоритме пересчёта.
калькулятором
калькулятором
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