8 и 16 рица

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Привет форумчяне, подскажите как можно перевести число в восьмиричьную и шеснадцатиричьную систему. 
 
Мне в советник нужно ввести, чтоб при получении сигнального числа переводилось в эти системы. Есть чтото готовое или не предусмотрено. Знаю в пхп есть готовое решение для данного случая а в мкл4 не знаю...
 
string DecToHex(int n)
  {
   string s = "", c;
   while(n != 0)
     {
      if(n%16<10)
         c=CharToStr(n%16+'0');
      else
         c=CharToStr(n%16+'A'-10);
      s = c + s;
      n = n / 16;
     }
   return(s);
  }
 
Yevheniy Kopanitskyy:
Привет форумчяне, подскажите как можно перевести число в восьмиричьную и шеснадцатиричьную систему. 
внезапно, StringFormat, PrintFormat :-)

PrintFormat("Шестнадцатиричное %x и восьмиричное %o",1122,1122);
 
string NumToString( uint Num, const uint Scale = 10 )
{
  static const string digits[] = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
                                  "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "K",
                                  "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "V", "X", "Y", "Z"};
  
  string Str = (Num == 0) ? "0" : "";
  
  while (Num > 0)
  {
    Str = digits[Num % Scale] + Str;
    
    Num /= Scale;
  }
  
  return(Str);
}

void OnStart()
{
  Print(NumToString(123, 8));
  Print(NumToString(123, 16));
}
 
Спасибо буду применять 
 
Vitalie Postolache:
калькулятором
Понятно что калькулятор не подходит, но всё-же... Зачем пользоваться сторонними программами если встроенный калькулятор позволяет всё это делать. И не только это...

 
Alexey Viktorov:
Понятно что калькулятор не подходит, но всё-же... Зачем пользоваться сторонними программами если встроенный калькулятор позволяет всё это делать. И не только это...

По ссылке там ещё и алгоритм перевода из одной системы в другую приводился, а калькуляторов просто для пересчёта - туча.
 
Vitalie Postolache:
По ссылке там ещё и алгоритм перевода из одной системы в другую приводился, а калькуляторов просто для пересчёта - туча.
Я отреагировал только на сам текст
Vitalie Postolache:
калькулятором
Здесь ведь нет ни слова об алгоритме пересчёта.
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