Долгое время прогона тестирования скрипта
- Результаты оптимизации
- Советники: Использование функции ExpertRemove() значительно уменьшает время тестирования
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Здравствуйте. Запускаю несложный скрипт, но любой тест занимает очень много времени, хотя тестируется всего лишь 1 месяц на 5 минутке. Даже без оптимизации, просто посмотреть, сколько даст с такими параметрами. Это же должно быть за 1 секунду сразу результат. В чем может быть проблема?
- Скрипт или советник?
- Скриншот, пожалуйста, вставьте из тестера стратегий, вкладка "Настройки"
Здравствуйте. Запускаю несложный скрипт, но любой тест занимает очень много времени, хотя тестируется всего лишь 1 месяц на 5 минутке. Даже без оптимизации, просто посмотреть, сколько даст с такими параметрами. Это же должно быть за 1 секунду сразу результат. В чем может быть проблема?
У меня тоже терминал долго тестировал и подгружал котировки . Папка с терминалом весила аж около 12 ГБ , уже оперативки перестало хватать .В какую-то папку шло накопление файлов дампа, разбираться не стал.
Сделал так:
1) папку MQL4 скопировал в другое место .
2) терминал снёс и загрузил заново.
3) папку MQL4 на место.
Всё ) Тестер работает нормально , комп летает , я доволен.
- Скрипт или советник?
- Скриншот, пожалуйста, вставьте из тестера стратегий, вкладка "Настройки"
.
Здравствуйте. Запускаю несложный скрипт, но любой тест занимает очень много времени, хотя тестируется всего лишь 1 месяц на 5 минутке. Даже без оптимизации, просто посмотреть, сколько даст с такими параметрами. Это же должно быть за 1 секунду сразу результат. В чем может быть проблема?
1. Всё таки не СКРИПТ, а СОВЕТНИК.
2. "Сложный" или "не сложный" - видно будет только после показа полного кода.
3. Журнал тестера смотрели? Ошибки есть?
1. Всё таки не СКРИПТ, а СОВЕТНИК.
2. "Сложный" или "не сложный" - видно будет только после показа полного кода.
3. Журнал тестера смотрели? Ошибки есть?
Ошибок нету, просто долго тестирует, как будто каждый бар вырисовывает каждый раз, просто в другой программе сразу хоть тебе и год вырисовывался с 5 минутным таймфреймом со всеми сделками и эквити.
Код. Нужен код. Без кода - это только к телепатам :).
Вот)
После получения хендл нужно всегда его проверять. На примере iADX:
handle_iADX=iADX(m_symbol.Name(),Period(),14);
//--- if the handle is not created
if(handle_iADX==INVALID_HANDLE)
{
//--- tell about the failure and output the error code
PrintFormat("Failed to create handle of the iADX indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
m_symbol.Name(),
EnumToString(Period()),
GetLastError());
//--- the indicator is stopped early
return(INIT_FAILED);
}
ATR - это стандартный индикатор, значит его хэндл можно получить так:
handle_iATR=iATR(m_symbol.Name(),Period(),5);
//--- if the handle is not created
if(handle_iATR==INVALID_HANDLE)
{
//--- tell about the failure and output the error code
PrintFormat("Failed to create handle of the iATR indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
m_symbol.Name(),
EnumToString(Period()),
GetLastError());
//--- the indicator is stopped early
return(INIT_FAILED);
}
В итоге тест прошёл за 0:00:08.797 (за восемь секунд):
2017.03.01 11:25:29.375 Core 1 RTS Splice,H1: total time from login to stop testing 0:00:08.797 (including 0:00:00.047 for history data synchronization)
После получения хендл нужно всегда его проверять. На примере iADX:
handle_iADX=iADX(m_symbol.Name(),Period(),14);
//--- if the handle is not created
if(handle_iADX==INVALID_HANDLE)
{
//--- tell about the failure and output the error code
PrintFormat("Failed to create handle of the iADX indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
m_symbol.Name(),
EnumToString(Period()),
GetLastError());
//--- the indicator is stopped early
return(INIT_FAILED);
}
ATR - это стандартный индикатор, значит его хэндл можно получить так:
handle_iATR=iATR(m_symbol.Name(),Period(),5);
//--- if the handle is not created
if(handle_iATR==INVALID_HANDLE)
{
//--- tell about the failure and output the error code
PrintFormat("Failed to create handle of the iATR indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
m_symbol.Name(),
EnumToString(Period()),
GetLastError());
//--- the indicator is stopped early
return(INIT_FAILED);
}
В итоге тест прошёл за 0:00:08.797 (за восемь секунд):
2017.03.01 11:25:29.375 Core 1 RTS Splice,H1: total time from login to stop testing 0:00:08.797 (including 0:00:00.047 for history data synchronization)
Спасибо за это, я вас понял. А на счет тестирования, у вас все ядра участвуют на компьютере?? У меня только 1 работает всегда из 8
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