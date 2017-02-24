Исторические данные - страница 2

Новый комментарий
 
Fresto:
Я делал склейку с 10 года с Финам через txt, а как тут делать, я пока не разобрался)

Была такая статья:

Склейка фьючерсов в MetaTrader 5
Склейка фьючерсов в MetaTrader 5Введение В MetaTrader 5 пользователю нельзя создавать собственные графики, так как график может строиться только на основе символов, которые поставляет ваш брокер. В случае с фьючерсами трейдеру для анализа нужен синтетический инструмент – склеенный непрерывный фьючерс. Беда в том, что такую склейку проводит только брокер, а значит, только брокер решает, будет ли он производить склейку по данному символу или нет К счастью, в терминале всегда доступна история по фьючерсам, у которых дата обращения уже прошла. Значит, будем использовать эту историю и сами в терминале будем эту историю склеивать. Принятые условности: Все данные и выкладки, а также рисунки и скриншоты в статье основываются на реальных значениях фьючерса на индекс Украинской биржи. Участки кода, которые были изменены или добавлены в статье будут выделяться цветом. Например: //+------------------------------------------------------------------+ //| Это пример | //| редактированного кода | ...

Статьи | 2014.03.12 08:31 | Vladimir Karputov | Индикаторы | MetaTrader 5 

 
prostotrader:

Она уже должна быть в инструментах

Сек, ща посмотрю 

 

У меня такого нету. Думаете нужно это сказать где-то?
 
Fresto:
У меня такого нету. Думаете нужно это сказать где-то?

Вы на демо какого брокера смотрите?

 
prostotrader:

Вы на демо какого брокера смотрите?

Вот не знаю, брокера я еще не выбирал

Видимо встроенное демо.
 
У брокера Открытие на демо есть нужная вам склейка
 
prostotrader:
У брокера Открытие на демо есть нужная вам склейка
Сейчас зарегистрируюсь, попробую и отпишу
 
prostotrader:
У брокера Открытие на демо есть нужная вам склейка
В итоге пишет, что не можешь получить историю, хотя график я открыл и он там на 4 года назад показывает.
 
Такое именно на RTS Splice. Если выбираю Si Splice, он рассчитывает всё нормально. 
12
Новый комментарий