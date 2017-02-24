Исторические данные - страница 2
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Я делал склейку с 10 года с Финам через txt, а как тут делать, я пока не разобрался)
Была такая статья:Склейка фьючерсов в MetaTrader 5
Статьи | 2014.03.12 08:31 | Vladimir Karputov | Индикаторы | MetaTrader 5
Она уже должна быть в инструментах
Сек, ща посмотрю
У меня такого нету. Думаете нужно это сказать где-то?
Вы на демо какого брокера смотрите?
Вы на демо какого брокера смотрите?
.
Видимо встроенное демо.
У брокера Открытие на демо есть нужная вам склейка
У брокера Открытие на демо есть нужная вам склейка