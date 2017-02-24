Исторические данные
- Советники: Jupiter M
- Результаты оптимизации
- Бэктестинг/оптимизация
Здравствуйте. Почему, когда я пытаюсь протестировать советник, выбираю данные, то программа всё равно тестирует вначале на каких-то резанных кривых данных? Я выбираю, тестировать с 1 декабря 2016 и по 1 января, но на графике вначале появляются данные за август, сентябрь, причем может быть по 5-6 разных дей за месяц и потом уже только 1 декабря?
Сделайте вот такой скриншот настроек MetaEditor'a: обязательно чтобы были видны кнопки отладки (шаг 1) и чтобы было окно "Настройки" - "Отладка" (шаг 2):
Сделайте вот такой скриншот настроек MetaEditor'a: обязательно чтобы были видны кнопки отладки (шаг 1) и чтобы было окно "Настройки" - "Отладка" (шаг 2):
И вот, что получается при отладке
И вот, что получается при отладке
Видно, что данные кривые и не понятно, откуда вообще берется этот август и март. Возможно из-за того, что я 2 года назад запускал уже МТ5 и тестировал что-то, но как их удалить тогда из кэша или истории.
Включите режим "Каждый тик на основе реальных тиков".
Как удалить историю тиков... щас напишу...
Добавлено: на примере сервера MetaQuotes-Demo:
- перейди в папку "каталог" данных", выключить терминал.
- папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\history и удалить папку по символу RTS-3.17.
- папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\ticks и удалить папку по символу RTS-3.17.
Включите режим "Каждый тик на основе реальных тиков".
Как удалить историю тиков... щас напишу...
Добавлено: на примере сервера MetaQuotes-Demo:
- перейди в папку "каталог" данных", выключить терминал.
- папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\history и удалить папку по символу RTS-3.17.
- папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\ticks и удалить папку по символу RTS-3.17.
Все равно появляется, возможно из-за этого я очень долго тестирую всего лишь 1 месяц 5 минутки, потому что визуализируется очень много других данных
А Вы спецификацию символа смотрели?
Начало обращение - 2015 год июнь месяц. Но, как правило, в начале обращения очень очень мало сделок, поэтому может показаться, что исторические данные неполные.
А Вы спецификацию символа смотрели?
Начало обращение - 2015 год июнь месяц. Но, как правило, в начале обращения очень очень мало сделок, поэтому может показаться, что исторические данные неполные.
Я вас по-моему понял, да. А можно как-то получить историю за 5 лет? Что бы не контракты оптимизировать, а общий график?
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