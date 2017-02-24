Исторические данные

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Здравствуйте. Почему, когда я пытаюсь протестировать советник, выбираю данные, то программа всё равно тестирует вначале на каких-то резанных кривых данных? Я выбираю, тестировать с 1 декабря 2016 и по 1 января, но на графике вначале появляются данные за август, сентябрь, причем может быть по 5-6 разных дей за месяц и потом уже только 1 декабря?
 
Fresto:
Здравствуйте. Почему, когда я пытаюсь протестировать советник, выбираю данные, то программа всё равно тестирует вначале на каких-то резанных кривых данных? Я выбираю, тестировать с 1 декабря 2016 и по 1 января, но на графике вначале появляются данные за август, сентябрь, причем может быть по 5-6 разных дей за месяц и потом уже только 1 декабря?

Сделайте вот такой скриншот настроек MetaEditor'a: обязательно чтобы были видны кнопки отладки (шаг 1) и чтобы было окно "Настройки" - "Отладка" (шаг 2):

Отладка на истории

 
Vladimir Karputov:

Сделайте вот такой скриншот настроек MetaEditor'a: обязательно чтобы были видны кнопки отладки (шаг 1) и чтобы было окно "Настройки" - "Отладка" (шаг 2):


 

И вот, что получается при отладке

 

Видно, что данные кривые и не понятно, откуда вообще берется этот август и март. Возможно из-за того, что я 2 года назад запускал уже МТ5 и тестировал что-то, но как их удалить тогда из кэша или истории.
 
Fresto:

И вот, что получается при отладке

 

Видно, что данные кривые и не понятно, откуда вообще берется этот август и март. Возможно из-за того, что я 2 года назад запускал уже МТ5 и тестировал что-то, но как их удалить тогда из кэша или истории.

Включите режим "Каждый тик на основе реальных тиков". 

Как удалить историю тиков... щас напишу... 

Добавлено: на примере сервера MetaQuotes-Demo:

  1. перейди в папку "каталог" данных", выключить терминал.
  2. папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\history и удалить папку по символу RTS-3.17.
  3. папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\ticks и удалить папку по символу RTS-3.17.
 
Vladimir Karputov:

Включите режим "Каждый тик на основе реальных тиков". 

Как удалить историю тиков... щас напишу... 

Добавлено: на примере сервера MetaQuotes-Demo:

  1. перейди в папку "каталог" данных", выключить терминал.
  2. папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\history и удалить папку по символу RTS-3.17.
  3. папка "каталог данных"\bases\MetaQuotes-Demo\ticks и удалить папку по символу RTS-3.17.
Все равно появляется, возможно из-за этого я очень долго тестирую всего лишь 1 месяц 5 минутки, потому что визуализируется очень много других данных
 
Fresto:
Все равно появляется, возможно из-за этого я очень долго тестирую всего лишь 1 месяц 5 минутки, потому что визуализируется очень много других данных

А Вы спецификацию символа смотрели?

 RTS-3.17 

Начало обращение - 2015 год  июнь месяц. Но, как правило, в начале обращения очень очень мало сделок, поэтому может показаться, что исторические данные неполные.

 

 
Vladimir Karputov:

А Вы спецификацию символа смотрели?

  

Начало обращение - 2015 год  июнь месяц. Но, как правило, в начале обращения очень очень мало сделок, поэтому может показаться, что исторические данные неполные.

 

Я вас по-моему понял, да. А можно как-то получить историю за 5 лет? Что бы не контракты оптимизировать, а общий график?
 
Fresto:
Я вас по-моему понял, да. А можно как-то получить историю за 5 лет? Что бы не контракты оптимизировать, а общий график?

История ФОРТС есть за 3 года

Посмотрите склейку фьючерса 

 
prostotrader:

История ФОРТС есть за 3 года

Посмотрите склейку фьючерса 

Я делал склейку с 10 года с Финам через txt, а как тут делать, я пока не разобрался)
 
Fresto:
Я делал склейку с 10 года с Финам через txt, а как тут делать, я пока не разобрался)

Она уже должна быть в инструментах

Сек, ща посмотрю 

 

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