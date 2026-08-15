Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 13

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Почистил немного.
 
@Artyom Trishkin , может быть для наглядности этой темы в первом посте в виде ссылок на сообщения добавлять предлагаемые людьми решения? Чтобы не рыскать по дцать страницам, а видеть,так сказать, оглавление.
 
Alexander Fedosov:
@Artyom Trishkin , может быть для наглядности этой темы в первом посте в виде ссылок на сообщения добавлять предлагаемые людьми решения? Чтобы не рыскать по дцать страницам, а видеть,так сказать, оглавление.

Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...

Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.‌

[Удален]  
Artyom Trishkin:

Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...

Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.‌

Сразу Вам предложил и повторю еще раз: удалить из этой ветки все обсуждения или сделать такой формат: решение + ссылка на обсуждение. Но обсуждение обязательно отдельно. Весь оффтоп - удалять сразу же. Посты не несущие смысла - также удалять. В первом посте (если это можно) БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ написать, что это ветка РЕШЕНИЙ!

Т‌ут из 13 страниц решений - максимум на 2-3.

 
Artyom Trishkin:

Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...

Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.‌


Думал модераторы могут.
 
Alexey Kozitsyn:

Сразу Вам предложил и повторю еще раз: удалить из этой ветки все обсуждения или сделать такой формат: решение + ссылка на обсуждение. Но обсуждение обязательно отдельно. Весь оффтоп - удалять сразу же. Посты не несущие смысла - также удалять. В первом посте (если это можно) БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ написать, что это ветка РЕШЕНИЙ!

Т‌ут из 13 страниц решений - максимум на 2-3.

Думаю, что процесс принятия решения не менее важен, чем само решение. В этой ветке буду подчищать только явно не нужные посты. Когда эта ветка немного наполнится проблемами и их решениями, создам уже чистовую ветку FAQ, где как раз всё будет в предлагаемом вами формате, а ссылки на решения будут вести в эту ветку наряду с уже показанным решением в ветке FAQ - всегда можно будет посмотреть источник такого решения, ну и ссылки на авторов каждого решения.

Мне это представляется так.‌

 
Alexander Fedosov:

Думал модераторы могут.
"Папа может быть кем угодно... только мамой - не может быть" ... Помните такую детскую песенку?
 
Artyom Trishkin:

Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...

Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.‌


Артем, я об этом думал, был только один выход - постоянно обновлять первый пост, ну хоть пробел вставить и сохранить. Мне не подошло, т.к. могу пропасть на 1-2 недели.

К‌стати, думал, у модераторов в этом плане больше прав...

 
Alexey Volchanskiy:


Артем, я об этом думал, был только один выход - постоянно обновлять первый пост, ну хоть пробел вставить и сохранить. Мне не подошло, т.к. могу пропасть на 1-2 недели.

К‌стати, думал, у модераторов в этом плане больше прав...

Уже править не могу. Так что будем тут обсуждать нужные и полезные решения тех, или иных задач, а потом попробую всё в кучку собрать в виде FAQ
 

Можно оформить статьёй или блогом - их можно отредактировать и обсудить.

Но в этой теме пока мало решений реальных проблем. Я даже уверен, что при компиляции кода происходит конвертация из MQL в  ‌С++, сборка ДЛЛ компилятором от Майкрософт или ГНУ, и шифрование этой ДЛЛки. Слишком много "особенностей" это подтверждает. Из недавнего: пропуск присвоения значения переменной из-за интенсивной оптимизации кода (классическое поведение компиляторов С++).

MQL5 - слишком сырой язык в ООП. Мой СД забит всякими "особенностями", которые исправлять не хотят. 

Врядли Метаквотерам понравится, если мы опубликуем свои багрепорты.‌

Разделители в параметрах:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Такой параметр не повлияет на продолжение тестирования после остановки, потому что пользователь не сможет случайно его изменить.

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