Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
@Artyom Trishkin , может быть для наглядности этой темы в первом посте в виде ссылок на сообщения добавлять предлагаемые людьми решения? Чтобы не рыскать по дцать страницам, а видеть,так сказать, оглавление.
Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...
Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.
Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...
Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.
Сразу Вам предложил и повторю еще раз: удалить из этой ветки все обсуждения или сделать такой формат: решение + ссылка на обсуждение. Но обсуждение обязательно отдельно. Весь оффтоп - удалять сразу же. Посты не несущие смысла - также удалять. В первом посте (если это можно) БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ написать, что это ветка РЕШЕНИЙ!
Тут из 13 страниц решений - максимум на 2-3.
Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...
Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.
Думал модераторы могут.
Сразу Вам предложил и повторю еще раз: удалить из этой ветки все обсуждения или сделать такой формат: решение + ссылка на обсуждение. Но обсуждение обязательно отдельно. Весь оффтоп - удалять сразу же. Посты не несущие смысла - также удалять. В первом посте (если это можно) БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ написать, что это ветка РЕШЕНИЙ!
Тут из 13 страниц решений - максимум на 2-3.
Думаю, что процесс принятия решения не менее важен, чем само решение. В этой ветке буду подчищать только явно не нужные посты. Когда эта ветка немного наполнится проблемами и их решениями, создам уже чистовую ветку FAQ, где как раз всё будет в предлагаемом вами формате, а ссылки на решения будут вести в эту ветку наряду с уже показанным решением в ветке FAQ - всегда можно будет посмотреть источник такого решения, ну и ссылки на авторов каждого решения.
Мне это представляется так.
Думал модераторы могут.
Так не получится - сообщения, старше (не помню точно) по-моему трёх суток уже нельзя править. Думаю как делать - то ли создать отдельно ветку FAQ по особенностям и приёмам решения тех или иных задач в виде вопрос-ответ, а в этой теме именно обсуждать и обдумывать методы решения этих задач, то ли ещё как-то. Но то, что нужно будет создавать потом квинтэссенцию этой ветки - "это однозначно" (с) ...
Пока нет какого-то точного понимания как сделать лучше и удобнее. Но точно нужно это сделать, и планирую, естественно.
Артем, я об этом думал, был только один выход - постоянно обновлять первый пост, ну хоть пробел вставить и сохранить. Мне не подошло, т.к. могу пропасть на 1-2 недели.
Кстати, думал, у модераторов в этом плане больше прав...
Артем, я об этом думал, был только один выход - постоянно обновлять первый пост, ну хоть пробел вставить и сохранить. Мне не подошло, т.к. могу пропасть на 1-2 недели.
Кстати, думал, у модераторов в этом плане больше прав...
Можно оформить статьёй или блогом - их можно отредактировать и обсудить.
Но в этой теме пока мало решений реальных проблем. Я даже уверен, что при компиляции кода происходит конвертация из MQL в С++, сборка ДЛЛ компилятором от Майкрософт или ГНУ, и шифрование этой ДЛЛки. Слишком много "особенностей" это подтверждает. Из недавнего: пропуск присвоения значения переменной из-за интенсивной оптимизации кода (классическое поведение компиляторов С++).
MQL5 - слишком сырой язык в ООП. Мой СД забит всякими "особенностями", которые исправлять не хотят.
Врядли Метаквотерам понравится, если мы опубликуем свои багрепорты.
Разделители в параметрах:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====