С праздником ребята !

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Всю мужскую половину , поздравляю с праздником 23 февраля . С днем защитника Отечества ! .! Оберегайте нас ! Цените ! Любите !.. и получите взаимное - ежедневно )
 
Татьяна Севостьянова:
Всю мужскую половину , поздравляю с праздником 23 февраля . С днем защитника Отечества ! .! Оберегайте нас ! Цените ! Любите !.. и получите взаимное - ежедневно )
Спасибо! А у нас еще и женщины в армии служат/служили. С праздником, девчата!
 
 
Alexey Volchanskiy:
Спасибо! А у нас еще и женщины в армии служат/служили. С праздником, девчата!
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Татьяна Севостьянова:
Какие красавицы у нас есть на форуме оказывается! Жаль что в Америке.
Спасибо за поздравления )
 
Татьяна Севостьянова:
Интересные мысли... :-)
Спасибо за подравления!
 
Благодарствуем ;)
 
Не служил, но принимаю

Спасибо)
 
Татьяна Севостьянова:
Ребята ,я написала только то что мне позволено модератором и правилами форума ) .на самом деле Вы просто бесценны ) 
Как все же  присутствие девушки  на форуме  - да еще такой красивой - возбуждает и радует. Особенно 23-го!
Смотрите как сразу двинулись  все темы где Татьяна принимает участие!

Татьяна респект!
 
Yuriy Zaytsev:
Как все же  присутствие девушки  на форуме  - да еще такой красивой - возбуждает и радует. Особенно 23-го!
Смотрите как сразу двинулись  все темы где Татьяна принимает участие!

Татьяна респект!
Сейчас придёт кто-нибудь злой ...
 
Artyom Trishkin:
Сейчас придёт кто-нибудь злой ...
Артем - а ты его сразу в баню  :-) , сегодня туда ходить тоже имеет смысл.
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