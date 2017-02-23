С праздником ребята !
Всю мужскую половину , поздравляю с праздником 23 февраля . С днем защитника Отечества ! .! Оберегайте нас ! Цените ! Любите !.. и получите взаимное - ежедневно )
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- Защитники Отечества -- с праздником!
Татьяна Севостьянова:Спасибо! А у нас еще и женщины в армии служат/служили. С праздником, девчата!
Всю мужскую половину , поздравляю с праздником 23 февраля . С днем защитника Отечества ! .! Оберегайте нас ! Цените ! Любите !.. и получите взаимное - ежедневно )
Всю мужскую половину , поздравляю с праздником 23 февраля . С днем защитника Отечества ! .! Оберегайте нас ! Цените ! Любите !.. и получите взаимное - ежедневно )
Alexey Volchanskiy:
Спасибо! А у нас еще и женщины в армии служат/служили. С праздником, девчата!
Спасибо! А у нас еще и женщины в армии служат/служили. С праздником, девчата!
Файлы:
Татьяна Севостьянова:Какие красавицы у нас есть на форуме оказывается! Жаль что в Америке.
Спасибо за поздравления )
Татьяна Севостьянова:Интересные мысли... :-)
Спасибо за подравления!
Благодарствуем ;)
Не служил, но принимаю
Спасибо)
Спасибо)
Татьяна Севостьянова:Как все же присутствие девушки на форуме - да еще такой красивой - возбуждает и радует. Особенно 23-го!
Ребята ,я написала только то что мне позволено модератором и правилами форума ) .на самом деле Вы просто бесценны )
Ребята ,я написала только то что мне позволено модератором и правилами форума ) .на самом деле Вы просто бесценны )
Смотрите как сразу двинулись все темы где Татьяна принимает участие!
Татьяна респект!
Yuriy Zaytsev:Сейчас придёт кто-нибудь злой ...
Как все же присутствие девушки на форуме - да еще такой красивой - возбуждает и радует. Особенно 23-го!
Смотрите как сразу двинулись все темы где Татьяна принимает участие!
Татьяна респект!
Как все же присутствие девушки на форуме - да еще такой красивой - возбуждает и радует. Особенно 23-го!
Смотрите как сразу двинулись все темы где Татьяна принимает участие!
Татьяна респект!
Artyom Trishkin:Артем - а ты его сразу в баню :-) , сегодня туда ходить тоже имеет смысл.
Сейчас придёт кто-нибудь злой ...
Сейчас придёт кто-нибудь злой ...
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