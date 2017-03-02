1545 Вылет визуального тестирования "stopped by user" - страница 4
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Сейчас пока мы выводим в лог "stopped by user" только если нажата кнопочка стоп в визуализаторе. До этого мы считали, что потеря связи возможна только по кнопке стоп из вкладки настроек тестера
Также надо будет логгировать крестик на визуализаторе
Надо логгировать в тестере потерю связи. Но по-умному, именно потерю, а не намеренное отключение
Сейчас пока мы выводим в лог "stopped by user" только если нажата кнопочка стоп в визуализаторе. До этого мы считали, что потеря связи возможна только по кнопке стоп из вкладки настроек тестера
Также надо будет логгировать крестик на визуализаторе
Как может потеряться связь на одном ПК? Ведь всё на одном жестком диске, в одной оперативной памяти?
А вообще ощущение, что один раз, как нажал кнопку "Остановка" в тестере, так теперь это событие нажатие превратилось в какое-то приведение и всплывает когда не попадя.
Как может потеряться связь на одном ПК? Ведь всё на одном жестком диске, в одной оперативной памяти?
А вообще ощущение, что один раз, как нажал кнопку "Остановка" в тестере, так теперь это событие нажатие превратилось в какое-то приведение и всплывает когда не попадя.
Кроме того происходят постоянные отвалы при тестировании на нескольких агентах. Причём отваливаются агенты как локальные, так и в локальной сети, так и подключенные через сеть VPN.
У меня такая-же история - WIN 7 - 64, i5, 8 Гб ОЗУ. Чего ему еще не хватает - ума не приложу, живет своей жизнью: в debug хочет - тестирует, не хочет - вылетает по "stopped by user".
Мудреная у вас пятерка вышла.