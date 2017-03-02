1545 Вылет визуального тестирования "stopped by user" - страница 3
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У меня ещё два терминала крутятся с подключением к MetaQuotes-Demo - в указанное время обрывов не было.
Дело не в подключении к MetaQuotes-Demo. Вопрос о связи между клиентским терминалом и визуальным тестером. То есть, в пределах одного компьютера
Драка за ресурсы? Так вроде и память свободная есть и диск не загружен:
Всего установленно ОЗУ: 8 ГБ
Windows 7. И на рабочем и на домашнем компе.
Перепробовал кучу всего, отключение все что может кушать сеть, антивирусы и т.д.
В итоге нашел такой хинт: в терминале закрываю все графики, закрываю тестер и в MetaEditor жму на "Начало отладки" и нормально проходит до конца. Если хотя бы один график в терминале открыт (например с прошлого тестера), то тестер до конца не дорабатывает и чем больше графиков открыто, тем меньше работает тестер.
Надеюсь поможет. Если поможет, напиши... надо будет в поддержку сообщить, чтобы поискали Баг.
Аналогично и у меня.... постоянно вылетает.
Windows 7. И на рабочем и на домашнем компе.
Перепробовал кучу всего, отключение все что может кушать сеть, антивирусы и т.д.
В итоге нашел такой хинт: в терминале закрываю все графики, закрываю тестер и в MetaEditor жму на "Начало отладки" и нормально проходит до конца. Если хотя бы один график в терминале открыт (например с прошлого тестера), то тестер до конца не дорабатывает и чем больше графиков открыто, тем меньше работает тестер.
Надеюсь поможет. Если поможет, напиши... надо будет в поддержку сообщить, чтобы поискали Баг.
Удалил в терминале все графики, запустил отладку на истории из MetaEditor'a. Скорость теста равна max минус один шаг. Наблюдаю...
Нет. Тоже не вариант - тестер поработал несколько минут (точнее снова почти 11 минут) и снова сказал "stopped by user".
А обзор рынка открыт? Много там символов? Попробуй и его закрыть.
Я вот примерно час тестирую... данные за год. Удаляю графики из терминала и все в норме. Ну значит у меня частный случай починки.... жаль
А обзор рынка открыт? Много там символов? Попробуй и его закрыть.
Закрыл. В терминале остались в свёрнутом виде окно тестера и окно "Инструменты". И уже 25 минут идёт визуальное тестирование и не падает. Ть-фу, ть-фу, ть-фу :)
Опля. 35 минут отработал и снова "stopped by user". Бяда.
В логах тестера в клиентском терминале есть "connect closed"?
Да, есть:
2017.02.22 16:00:38.140 Core 1 agent process started
2017.02.22 16:00:38.646 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2017.02.22 16:00:44.472 Core 1 connected
2017.02.22 16:00:44.483 Core 1 authorized (agent build 1545)
2017.02.22 16:00:44.485 Tester USDJPY,H4 (MetaQuotes-Demo): visual testing of Experts\MyExp\Ivan\Ivan.ex5 from 2016.01.01 00:00 to 2017.02.13 00:00
2017.02.22 16:00:44.769 Core 1 common synchronization completed
2017.02.22 16:00:46.268 Tester quality of analyzed history is 99%
2017.02.22 16:36:06.578 Core 1 connection closed
а это из логов агента тестирования:
RS 0 16:00:35.503 Server MetaTester 5 stopped
HL 0 16:00:44.408 Startup MetaTester 5 x64 build 1545 (17 Feb 2017)
PJ 0 16:00:44.422 Server MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
HQ 0 16:00:44.422 Startup initialization finished
FG 0 16:00:44.554 127.0.0.1 login (build 1545)
EN 0 16:00:44.557 Tester template file tester.tpl added. 2362 bytes loaded
RG 0 16:00:44.571 Network 38520 bytes of account info loaded
NO 0 16:00:44.571 Network 1482 bytes of tester parameters loaded
RH 0 16:00:44.571 Network 1724 bytes of input parameters loaded
FR 0 16:00:44.685 Network 24318 bytes of symbols list loaded
QK 0 16:00:44.686 Tester expert file added: Experts\MyExp\Ivan\Ivan.ex5. 91599 bytes loaded
CF 0 16:00:44.728 Tester initial deposit 3000.00 USD, leverage 1:100
PP 0 16:00:44.731 Tester successfully initialized
RP 0 16:00:44.731 Network 107 Kb of total initialization data received
PO 0 16:00:44.731 Tester Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, 8077 MB
MD 0 16:00:45.691 Symbols USDJPY: symbol to be synchronized
LL 0 16:00:45.692 Symbols USDJPY: symbol synchronized, 3384 bytes of symbol info received
KD 0 16:00:45.692 History USDJPY: history synchronization started
GP 0 16:00:45.696 History USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
KF 0 16:00:45.696 History USDJPY: history synchronized from 2012.01.02 to 2017.02.13
RG 0 16:00:46.140 History USDJPY,H4: history cache allocated for 3317 bars and contains 1551 bars from 2015.01.02 08:00 to 2015.12.31 20:00
HJ 0 16:00:46.140 History USDJPY,H4: history begins from 2015.01.02 08:00
MN 0 16:00:46.143 Tester USDJPY,H4 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
IE 0 16:00:46.143 Tester testing with execution random delay
HM 0 16:00:46.145 Tester USDJPY,H4: testing of Experts\MyExp\Ivan\Ivan.ex5 from 2016.01.01 00:00 to 2017.02.13 00:00 started with inputs:
NE 0 16:00:46.145 Tester InpAveraging=true
KH 0 16:00:46.145 Tester InpStopLoss=350
IL 0 16:00:46.145 Tester InpPercentRisk=10
IG 0 16:01:02.207 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.04 00:00:59 cci(100): "Global Sell Signal"
EQ 0 16:01:02.207 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.04 00:00:59 sl=123.742, CheckOpenLong: 0.30, Balance: 3000.00, Equity: 3000.00, FreeMargin: 3000.00
JL 0 16:01:02.207 Trade 2016.01.04 00:01:06 instant sell 0.30 USDJPY at 120.196 sl: 123.742 (120.196 / 120.242 / 120.196)
OS 0 16:01:02.207 Trades 2016.01.04 00:01:06 deal #2 sell 0.30 USDJPY at 120.196 done (based on order #2)
PM 0 16:01:02.207 Trade 2016.01.04 00:01:06 deal performed [#2 sell 0.30 USDJPY at 120.196]
PH 0 16:01:02.207 Trade 2016.01.04 00:01:06 order performed sell 0.30 at 120.196 [#2 sell 0.30 USDJPY at 120.196]
KJ 0 16:01:02.228 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.04 00:01:06 CTrade::OrderSend: instant sell 0.30 USDJPY at 120.196 sl: 123.742 [done at 120.196]
QS 0 16:01:02.228 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.04 00:01:06 Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 120.196
HL 0 16:27:42.944 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 04:00:00 Averaging==true, "Global Sell Signal"==true, signal of the cci(13): "Sell"
DL 0 16:27:42.946 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 04:00:00 sl=121.559, CheckOpenLong: 0.32, Balance: 3000.00, Equity: 3541.68, FreeMargin: 3241.68
OL 0 16:27:42.946 Trade 2016.01.13 04:00:03 price corrected from 118.050 to 118.067, deviation: 30 (instant sell 0.32 USDJPY at 118.050 sl: 121.559)(118.067 / 118.076 / 118.067)
PJ 0 16:27:42.946 Trade 2016.01.13 04:00:03 instant sell 0.32 USDJPY at 118.067 sl: 121.559 (118.067 / 118.076 / 118.067)
JJ 0 16:27:42.946 Trades 2016.01.13 04:00:03 deal #3 sell 0.32 USDJPY at 118.067 done (based on order #3)
FQ 0 16:27:42.946 Trade 2016.01.13 04:00:03 deal performed [#3 sell 0.32 USDJPY at 118.067]
PQ 0 16:27:42.946 Trade 2016.01.13 04:00:03 order performed sell 0.32 at 118.067 [#3 sell 0.32 USDJPY at 118.067]
HN 0 16:27:42.946 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 04:00:03 CTrade::OrderSend: instant sell 0.32 USDJPY at 118.050 sl: 121.559 [done at 118.067]
GL 0 16:27:42.946 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 04:00:03 Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 118.067
PP 0 16:28:08.404 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 08:00:00 Averaging==true, "Global Sell Signal"==true, signal of the cci(13): "Sell"
OQ 0 16:28:08.404 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 08:00:00 sl=121.788, CheckOpenLong: 0.28, Balance: 3000.00, Equity: 3422.76, FreeMargin: 2802.76
GP 0 16:28:08.404 Trade 2016.01.13 08:00:07 price corrected from 118.279 to 118.270, deviation: 30 (instant sell 0.28 USDJPY at 118.279 sl: 121.788)(118.270 / 118.279 / 118.270)
MF 0 16:28:08.404 Trade 2016.01.13 08:00:07 instant sell 0.28 USDJPY at 118.270 sl: 121.788 (118.270 / 118.279 / 118.270)
PE 0 16:28:08.404 Trades 2016.01.13 08:00:07 deal #4 sell 0.28 USDJPY at 118.270 done (based on order #4)
DE 0 16:28:08.404 Trade 2016.01.13 08:00:07 deal performed [#4 sell 0.28 USDJPY at 118.270]
NM 0 16:28:08.404 Trade 2016.01.13 08:00:07 order performed sell 0.28 at 118.270 [#4 sell 0.28 USDJPY at 118.270]
KR 0 16:28:08.404 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 08:00:07 CTrade::OrderSend: instant sell 0.28 USDJPY at 118.279 sl: 121.788 [done at 118.270]
CO 0 16:28:08.404 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 08:00:07 Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 118.270
LD 0 16:28:45.059 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 12:00:00 Averaging==true, "Global Sell Signal"==true, signal of the cci(13): "Sell"
QE 0 16:28:45.059 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 12:00:00 sl=121.769, CheckOpenLong: 0.25, Balance: 3000.00, Equity: 3433.03, FreeMargin: 2533.03
CD 0 16:28:45.059 Trade 2016.01.13 12:00:13 price corrected from 118.260 to 118.264, deviation: 30 (instant sell 0.25 USDJPY at 118.260 sl: 121.769)(118.264 / 118.273 / 118.264)
ER 0 16:28:45.059 Trade 2016.01.13 12:00:13 instant sell 0.25 USDJPY at 118.264 sl: 121.769 (118.264 / 118.273 / 118.264)
FQ 0 16:28:45.059 Trades 2016.01.13 12:00:13 deal #5 sell 0.25 USDJPY at 118.264 done (based on order #5)
II 0 16:28:45.059 Trade 2016.01.13 12:00:13 deal performed [#5 sell 0.25 USDJPY at 118.264]
QI 0 16:28:45.059 Trade 2016.01.13 12:00:13 order performed sell 0.25 at 118.264 [#5 sell 0.25 USDJPY at 118.264]
EE 0 16:28:45.059 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 12:00:13 CTrade::OrderSend: instant sell 0.25 USDJPY at 118.260 sl: 121.769 [done at 118.264]
FK 0 16:28:45.059 Ivan (USDJPY,H4) 2016.01.13 12:00:13 Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 118.264
PJ 3 16:36:05.973 Tester stopped by user
LQ 0 16:36:05.974 Trade 2016.01.15 09:59:46 position closed due end of test at 117.644 [#5 sell 0.25 USDJPY 118.264 sl: 121.769]
CR 0 16:36:05.974 Trades 2016.01.15 09:59:46 deal #6 buy 0.25 USDJPY at 117.644 done (based on order #6)
PF 0 16:36:05.975 Trade 2016.01.15 09:59:46 deal performed [#6 buy 0.25 USDJPY at 117.644]
CH 0 16:36:05.975 Trade 2016.01.15 09:59:46 order performed buy 0.25 at 117.644 [#6 buy 0.25 USDJPY at 117.644]
II 0 16:36:05.980 Trade 2016.01.15 09:59:46 position closed due end of test at 117.644 [#4 sell 0.28 USDJPY 118.270 sl: 121.788]
QJ 0 16:36:05.980 Trades 2016.01.15 09:59:46 deal #7 buy 0.28 USDJPY at 117.644 done (based on order #7)
LN 0 16:36:05.980 Trade 2016.01.15 09:59:46 deal performed [#7 buy 0.28 USDJPY at 117.644]
FP 0 16:36:05.980 Trade 2016.01.15 09:59:46 order performed buy 0.28 at 117.644 [#7 buy 0.28 USDJPY at 117.644]
QR 0 16:36:05.980 Trade 2016.01.15 09:59:46 position closed due end of test at 117.644 [#3 sell 0.32 USDJPY 118.067 sl: 121.559]
DR 0 16:36:05.980 Trades 2016.01.15 09:59:46 deal #8 buy 0.32 USDJPY at 117.644 done (based on order #8)
RQ 0 16:36:05.980 Trade 2016.01.15 09:59:46 deal performed [#8 buy 0.32 USDJPY at 117.644]
CH 0 16:36:05.980 Trade 2016.01.15 09:59:46 order performed buy 0.32 at 117.644 [#8 buy 0.32 USDJPY at 117.644]
FJ 0 16:36:05.982 Trade 2016.01.15 09:59:46 position closed due end of test at 117.644 [#2 sell 0.30 USDJPY 120.196 sl: 123.742]
PJ 0 16:36:05.982 Trades 2016.01.15 09:59:46 deal #9 buy 0.30 USDJPY at 117.644 done (based on order #9)
KI 0 16:36:05.982 Trade 2016.01.15 09:59:46 deal performed [#9 buy 0.30 USDJPY at 117.644]
GP 0 16:36:05.982 Trade 2016.01.15 09:59:46 order performed buy 0.30 at 117.644 [#9 buy 0.30 USDJPY at 117.644]
EM 0 16:36:05.984 Tester final balance 4042.89 USD
RF 0 16:36:06.133 Tester USDJPY,H4: 1671626 ticks, 57 bars generated. Environment synchronized in 0:00:01.047. Test passed in 0:35:20.532 (including ticks preprocessing 0:00:14.656).
CD 0 16:36:06.133 Tester USDJPY,H4: total time from login to stop testing 0:35:21.579 (including 0:00:01.047 for history data synchronization)
KQ 0 16:36:06.133 Tester 1671627 total ticks for all symbols
CK 0 16:36:06.133 Tester USDJPY: generate 44923432 ticks in 0:00:14.656, passed to tester 1671666 ticks
HS 0 16:36:06.198 Tester 575 Mb memory used including 0.47 Mb of history data, 320 Mb of cached tick data (total memory for tick data 895 Mb)
HG 0 16:36:06.199 Tester log file "C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20170222.log" written
PH 0 16:38:08.386 Tester shutdown tester machine
HP 0 16:38:08.652 Server MetaTester 5 stopped