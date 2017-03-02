1545 Вылет визуального тестирования "stopped by user" - страница 3

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Vladimir Karputov:
У меня ещё два терминала крутятся с подключением к MetaQuotes-Demo - в указанное время обрывов не было.
Дело не в подключении к MetaQuotes-Demo. Вопрос о связи между клиентским терминалом и визуальным тестером. То есть, в пределах одного компьютера
 
Slawa:
Дело не в подключении к MetaQuotes-Demo. Вопрос о связи между клиентским терминалом и визуальным тестером. То есть, в пределах одного компьютера

Драка за ресурсы? Так вроде и память свободная есть и диск не загружен:

Ресурсы 

Всего установленно ОЗУ: 8 ГБ

 
Аналогично и у меня.... постоянно вылетает.

Windows 7. И на рабочем и на домашнем компе.
Перепробовал кучу всего, отключение все что может кушать сеть, антивирусы и т.д.


В итоге нашел такой хинт: в терминале закрываю все графики, закрываю тестер и в MetaEditor жму на "Начало отладки" и нормально проходит до конца. Если хотя бы один график в терминале открыт (например с прошлого тестера), то тестер до конца не дорабатывает и чем больше графиков открыто, тем меньше работает тестер.


Надеюсь поможет. Если поможет, напиши... надо будет в поддержку сообщить, чтобы поискали Баг.
 
Николай:
Аналогично и у меня.... постоянно вылетает.

Windows 7. И на рабочем и на домашнем компе.
Перепробовал кучу всего, отключение все что может кушать сеть, антивирусы и т.д.


В итоге нашел такой хинт: в терминале закрываю все графики, закрываю тестер и в MetaEditor жму на "Начало отладки" и нормально проходит до конца. Если хотя бы один график в терминале открыт (например с прошлого тестера), то тестер до конца не дорабатывает и чем больше графиков открыто, тем меньше работает тестер.


Надеюсь поможет. Если поможет, напиши... надо будет в поддержку сообщить, чтобы поискали Баг.
Удалил в терминале все графики, запустил отладку на истории из MetaEditor'a. Скорость теста равна max минус один шаг. Наблюдаю...
 
Vladimir Karputov:
Удалил в терминале все графики, запустил отладку на истории из MetaEditor'a. Скорость теста равна max минус один шаг. Наблюдаю...
Нет. Тоже не вариант - тестер поработал несколько минут (точнее снова почти 11 минут) и снова сказал "stopped by user".
 
Vladimir Karputov:
Нет. Тоже не вариант - тестер поработал несколько минут (точнее снова почти 11 минут) и снова сказал "stopped by user".
Я вот примерно час тестирую... данные за год. Удаляю графики из терминала и все в норме. Ну значит у меня частный случай починки.... жаль

А обзор рынка открыт? Много там символов? Попробуй и его закрыть.
 
Николай:
Я вот примерно час тестирую... данные за год. Удаляю графики из терминала и все в норме. Ну значит у меня частный случай починки.... жаль

А обзор рынка открыт? Много там символов? Попробуй и его закрыть.
Закрыл. В терминале остались в свёрнутом виде окно тестера и окно "Инструменты". И уже 25 минут идёт визуальное тестирование и не падает. Ть-фу, ть-фу, ть-фу :)
 
Vladimir Karputov:
Закрыл. В терминале остались в свёрнутом виде окно тестера и окно "Инструменты". И уже 25 минут идёт визуальное тестирование и не падает. Ть-фу, ть-фу, ть-фу :)
Опля. 35 минут отработал и снова "stopped by user". Бяда.
 
Vladimir Karputov:
Опля. 35 минут отработал и снова "stopped by user". Бяда.
В логах тестера в клиентском терминале есть "connect closed"?
 
Slawa:
В логах тестера в клиентском терминале есть "connect closed"?

Да, есть:

2017.02.22 16:00:38.117 Tester  USDJPY: history data begins from 2012.11.14 00:00
2017.02.22 16:00:38.140 Core 1  agent process started
2017.02.22 16:00:38.646 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2017.02.22 16:00:44.472 Core 1  connected
2017.02.22 16:00:44.483 Core 1  authorized (agent build 1545)
2017.02.22 16:00:44.485 Tester  USDJPY,H4 (MetaQuotes-Demo): visual testing of Experts\MyExp\Ivan\Ivan.ex5 from 2016.01.01 00:00 to 2017.02.13 00:00
2017.02.22 16:00:44.769 Core 1  common synchronization completed
2017.02.22 16:00:46.268 Tester  quality of analyzed history is 99%
2017.02.22 16:36:06.578 Core 1  connection closed


а это из логов агента тестирования:

FD      0       16:00:35.196    Tester  shutdown tester machine
RS      0       16:00:35.503    Server  MetaTester 5 stopped
HL      0       16:00:44.408    Startup MetaTester 5 x64 build 1545 (17 Feb 2017)
PJ      0       16:00:44.422    Server  MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
HQ      0       16:00:44.422    Startup initialization finished
FG      0       16:00:44.554    127.0.0.1       login (build 1545)
EN      0       16:00:44.557    Tester  template file tester.tpl added. 2362 bytes loaded
RG      0       16:00:44.571    Network 38520 bytes of account info loaded
NO      0       16:00:44.571    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
RH      0       16:00:44.571    Network 1724 bytes of input parameters loaded
FR      0       16:00:44.685    Network 24318 bytes of symbols list loaded
QK      0       16:00:44.686    Tester  expert file added: Experts\MyExp\Ivan\Ivan.ex5. 91599 bytes loaded
CF      0       16:00:44.728    Tester  initial deposit 3000.00 USD, leverage 1:100
PP      0       16:00:44.731    Tester  successfully initialized
RP      0       16:00:44.731    Network 107 Kb of total initialization data received
PO      0       16:00:44.731    Tester  Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, 8077 MB
MD      0       16:00:45.691    Symbols USDJPY: symbol to be synchronized
LL      0       16:00:45.692    Symbols USDJPY: symbol synchronized, 3384 bytes of symbol info received
KD      0       16:00:45.692    History USDJPY: history synchronization started
GP      0       16:00:45.696    History USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
KF      0       16:00:45.696    History USDJPY: history synchronized from 2012.01.02 to 2017.02.13
RG      0       16:00:46.140    History USDJPY,H4: history cache allocated for 3317 bars and contains 1551 bars from 2015.01.02 08:00 to 2015.12.31 20:00
HJ      0       16:00:46.140    History USDJPY,H4: history begins from 2015.01.02 08:00
MN      0       16:00:46.143    Tester  USDJPY,H4 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
IE      0       16:00:46.143    Tester  testing with execution random delay
HM      0       16:00:46.145    Tester  USDJPY,H4: testing of Experts\MyExp\Ivan\Ivan.ex5 from 2016.01.01 00:00 to 2017.02.13 00:00 started with inputs:
NE      0       16:00:46.145    Tester    InpAveraging=true
KH      0       16:00:46.145    Tester    InpStopLoss=350
IL      0       16:00:46.145    Tester    InpPercentRisk=10
IG      0       16:01:02.207    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.04 00:00:59   cci(100): "Global Sell Signal"
EQ      0       16:01:02.207    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.04 00:00:59   sl=123.742, CheckOpenLong: 0.30, Balance: 3000.00, Equity: 3000.00, FreeMargin: 3000.00
JL      0       16:01:02.207    Trade   2016.01.04 00:01:06   instant sell 0.30 USDJPY at 120.196 sl: 123.742 (120.196 / 120.242 / 120.196)
OS      0       16:01:02.207    Trades  2016.01.04 00:01:06   deal #2 sell 0.30 USDJPY at 120.196 done (based on order #2)
PM      0       16:01:02.207    Trade   2016.01.04 00:01:06   deal performed [#2 sell 0.30 USDJPY at 120.196]
PH      0       16:01:02.207    Trade   2016.01.04 00:01:06   order performed sell 0.30 at 120.196 [#2 sell 0.30 USDJPY at 120.196]
KJ      0       16:01:02.228    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.04 00:01:06   CTrade::OrderSend: instant sell 0.30 USDJPY at 120.196 sl: 123.742 [done at 120.196]
QS      0       16:01:02.228    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.04 00:01:06   Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 120.196
HL      0       16:27:42.944    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 04:00:00   Averaging==true, "Global Sell Signal"==true, signal of the cci(13): "Sell"
DL      0       16:27:42.946    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 04:00:00   sl=121.559, CheckOpenLong: 0.32, Balance: 3000.00, Equity: 3541.68, FreeMargin: 3241.68
OL      0       16:27:42.946    Trade   2016.01.13 04:00:03   price corrected from 118.050 to 118.067, deviation: 30 (instant sell 0.32 USDJPY at 118.050 sl: 121.559)(118.067 / 118.076 / 118.067)
PJ      0       16:27:42.946    Trade   2016.01.13 04:00:03   instant sell 0.32 USDJPY at 118.067 sl: 121.559 (118.067 / 118.076 / 118.067)
JJ      0       16:27:42.946    Trades  2016.01.13 04:00:03   deal #3 sell 0.32 USDJPY at 118.067 done (based on order #3)
FQ      0       16:27:42.946    Trade   2016.01.13 04:00:03   deal performed [#3 sell 0.32 USDJPY at 118.067]
PQ      0       16:27:42.946    Trade   2016.01.13 04:00:03   order performed sell 0.32 at 118.067 [#3 sell 0.32 USDJPY at 118.067]
HN      0       16:27:42.946    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 04:00:03   CTrade::OrderSend: instant sell 0.32 USDJPY at 118.050 sl: 121.559 [done at 118.067]
GL      0       16:27:42.946    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 04:00:03   Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 118.067
PP      0       16:28:08.404    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 08:00:00   Averaging==true, "Global Sell Signal"==true, signal of the cci(13): "Sell"
OQ      0       16:28:08.404    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 08:00:00   sl=121.788, CheckOpenLong: 0.28, Balance: 3000.00, Equity: 3422.76, FreeMargin: 2802.76
GP      0       16:28:08.404    Trade   2016.01.13 08:00:07   price corrected from 118.279 to 118.270, deviation: 30 (instant sell 0.28 USDJPY at 118.279 sl: 121.788)(118.270 / 118.279 / 118.270)
MF      0       16:28:08.404    Trade   2016.01.13 08:00:07   instant sell 0.28 USDJPY at 118.270 sl: 121.788 (118.270 / 118.279 / 118.270)
PE      0       16:28:08.404    Trades  2016.01.13 08:00:07   deal #4 sell 0.28 USDJPY at 118.270 done (based on order #4)
DE      0       16:28:08.404    Trade   2016.01.13 08:00:07   deal performed [#4 sell 0.28 USDJPY at 118.270]
NM      0       16:28:08.404    Trade   2016.01.13 08:00:07   order performed sell 0.28 at 118.270 [#4 sell 0.28 USDJPY at 118.270]
KR      0       16:28:08.404    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 08:00:07   CTrade::OrderSend: instant sell 0.28 USDJPY at 118.279 sl: 121.788 [done at 118.270]
CO      0       16:28:08.404    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 08:00:07   Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 118.270
LD      0       16:28:45.059    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 12:00:00   Averaging==true, "Global Sell Signal"==true, signal of the cci(13): "Sell"
QE      0       16:28:45.059    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 12:00:00   sl=121.769, CheckOpenLong: 0.25, Balance: 3000.00, Equity: 3433.03, FreeMargin: 2533.03
CD      0       16:28:45.059    Trade   2016.01.13 12:00:13   price corrected from 118.260 to 118.264, deviation: 30 (instant sell 0.25 USDJPY at 118.260 sl: 121.769)(118.264 / 118.273 / 118.264)
ER      0       16:28:45.059    Trade   2016.01.13 12:00:13   instant sell 0.25 USDJPY at 118.264 sl: 121.769 (118.264 / 118.273 / 118.264)
FQ      0       16:28:45.059    Trades  2016.01.13 12:00:13   deal #5 sell 0.25 USDJPY at 118.264 done (based on order #5)
II      0       16:28:45.059    Trade   2016.01.13 12:00:13   deal performed [#5 sell 0.25 USDJPY at 118.264]
QI      0       16:28:45.059    Trade   2016.01.13 12:00:13   order performed sell 0.25 at 118.264 [#5 sell 0.25 USDJPY at 118.264]
EE      0       16:28:45.059    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 12:00:13   CTrade::OrderSend: instant sell 0.25 USDJPY at 118.260 sl: 121.769 [done at 118.264]
FK      0       16:28:45.059    Ivan (USDJPY,H4)        2016.01.13 12:00:13   Sell -> true. Result Retcode: 10009, description of result: done at 118.264
PJ      3       16:36:05.973    Tester  stopped by user
LQ      0       16:36:05.974    Trade   2016.01.15 09:59:46   position closed due end of test at 117.644 [#5 sell 0.25 USDJPY 118.264 sl: 121.769]
CR      0       16:36:05.974    Trades  2016.01.15 09:59:46   deal #6 buy 0.25 USDJPY at 117.644 done (based on order #6)
PF      0       16:36:05.975    Trade   2016.01.15 09:59:46   deal performed [#6 buy 0.25 USDJPY at 117.644]
CH      0       16:36:05.975    Trade   2016.01.15 09:59:46   order performed buy 0.25 at 117.644 [#6 buy 0.25 USDJPY at 117.644]
II      0       16:36:05.980    Trade   2016.01.15 09:59:46   position closed due end of test at 117.644 [#4 sell 0.28 USDJPY 118.270 sl: 121.788]
QJ      0       16:36:05.980    Trades  2016.01.15 09:59:46   deal #7 buy 0.28 USDJPY at 117.644 done (based on order #7)
LN      0       16:36:05.980    Trade   2016.01.15 09:59:46   deal performed [#7 buy 0.28 USDJPY at 117.644]
FP      0       16:36:05.980    Trade   2016.01.15 09:59:46   order performed buy 0.28 at 117.644 [#7 buy 0.28 USDJPY at 117.644]
QR      0       16:36:05.980    Trade   2016.01.15 09:59:46   position closed due end of test at 117.644 [#3 sell 0.32 USDJPY 118.067 sl: 121.559]
DR      0       16:36:05.980    Trades  2016.01.15 09:59:46   deal #8 buy 0.32 USDJPY at 117.644 done (based on order #8)
RQ      0       16:36:05.980    Trade   2016.01.15 09:59:46   deal performed [#8 buy 0.32 USDJPY at 117.644]
CH      0       16:36:05.980    Trade   2016.01.15 09:59:46   order performed buy 0.32 at 117.644 [#8 buy 0.32 USDJPY at 117.644]
FJ      0       16:36:05.982    Trade   2016.01.15 09:59:46   position closed due end of test at 117.644 [#2 sell 0.30 USDJPY 120.196 sl: 123.742]
PJ      0       16:36:05.982    Trades  2016.01.15 09:59:46   deal #9 buy 0.30 USDJPY at 117.644 done (based on order #9)
KI      0       16:36:05.982    Trade   2016.01.15 09:59:46   deal performed [#9 buy 0.30 USDJPY at 117.644]
GP      0       16:36:05.982    Trade   2016.01.15 09:59:46   order performed buy 0.30 at 117.644 [#9 buy 0.30 USDJPY at 117.644]
EM      0       16:36:05.984    Tester  final balance 4042.89 USD
RF      0       16:36:06.133    Tester  USDJPY,H4: 1671626 ticks, 57 bars generated. Environment synchronized in 0:00:01.047. Test passed in 0:35:20.532 (including ticks preprocessing 0:00:14.656).
CD      0       16:36:06.133    Tester  USDJPY,H4: total time from login to stop testing 0:35:21.579 (including 0:00:01.047 for history data synchronization)
KQ      0       16:36:06.133    Tester  1671627 total ticks for all symbols
CK      0       16:36:06.133    Tester  USDJPY: generate 44923432 ticks in 0:00:14.656, passed to tester 1671666 ticks
HS      0       16:36:06.198    Tester  575 Mb memory used including 0.47 Mb of history data, 320 Mb of cached tick data (total memory for tick data 895 Mb)
HG      0       16:36:06.199    Tester  log file "C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20170222.log" written
PH      0       16:38:08.386    Tester  shutdown tester machine
HP      0       16:38:08.652    Server  MetaTester 5 stopped


 

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