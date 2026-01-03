Правила использования сервиса "Фриланс" - страница 6

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Oksana Berenko:
Спасибо! Теперь при личном заказе на фрилансе виден заказчик.

...при общении всё также - пустой аватар и #Заказчик
 
Taras Slobodyanik:

...при общении всё также - пустой аватар и #Заказчик
Ну да, как то странно )) В комментариях пустой аватар и #Заказчик, а кто работу оформил и подтверждение шагов - теперь стало видно ник.
 

Есть вопрос, не то что бы важный, просто интересный. Давно закончил задание, клиент по немножку в чате работы подергивает меня  с просьбами о тюнинге алгоритма в разных ситуациях, я это ему сделал.

Теперь он хочет в качестве жеста доброй воли закинуть мне маленькую монету (наверное на суши вечером :) - с нашими ценами когда вода Святой Источник стоит 200 руб за 5 литров, это мелочь) 25 usdt.

И я вот задумался: если работа завершена, расчеты по ней завершены и бюджет не поднять - куда он эти 25 USDT может перевести? Или может прямо на блокчейн кошелек закинуть, или его нужно просить добавить ещё, и создать работу с платежом?

P. S. Как то предлагал идею, что после завершения работы хорошо бы создать кнопку по типу "Бонус", что бы можно было без заморозки на 2 недели программисту 1 раз отправить каких-то монет в знак респекта или из-за доработок. По-прежнему актуально.


А в правилах страшная вещь указана о расчетах за размещенные заказы: 

Проведение заказов в обход сервиса "Фриланс"

3. Запрещается выполнять работу и проводить расчеты за размещенные во "Фрилансе" Заказы вне рамок данного сервиса. Нарушение ведёт к лишению доступа ко всем сервисам сайта MQL5.com.



Правила использования сервиса 'Фриланс'
Правила использования сервиса 'Фриланс'
  • www.mql5.com
Правила использования сервиса 'Фриланс': общие положения, порядок выполнения заказов, порядок оплаты работы.
 
Igor Zakharev #:

Как то предлагал идею, что после завершения работы хорошо бы создать кнопку по типу "Бонус", что бы можно было без заморозки на 2 недели программисту 1 раз отправить каких-то монет в знак респекта или из-за доработок. По-прежнему актуально.

Что-то изменилось за это время?
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