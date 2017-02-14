Троллинг на графике
Ivan Butko:Очень интересно...
М1
А на прошлой неделе на новостях было проскальзывание, сделка открылась прямо на самом дне. Т.е., по сути, я, как профессионалы, открылся на пике движения. Вот, только не в ту сторону
М1
А на прошлой неделе на новостях было проскальзывание, сделка открылась прямо на самом дне. Т.е., по сути, я, как профессионалы, открылся на пике движения. Вот, только не в ту сторону
Особенно бурный интерес вызывает "троллинг на графике".
Andrey Dik:Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня ТП
Очень интересно...
Особенно бурный интерес вызывает "троллинг на графике".
Очень интересно...
Особенно бурный интерес вызывает "троллинг на графике".
Ivan Butko:про спред слыхали?
Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня ТП
Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня ТП
Ivan Butko:Попробуйте мягкий "выход", закрывая позицию частями, чем ближе к предполагаемой цене TP тем больше нужно закрыть.
Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня
Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня
Andrey Dik:
Попробуйте мягкий "выход", закрывая позицию частями, чем ближе к предполагаемой цене TP тем больше нужно закрыть.
Попробуйте мягкий "выход", закрывая позицию частями, чем ближе к предполагаемой цене TP тем больше нужно закрыть.
Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
Ivan Butko:они просто негодяи
Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
Ivan Butko:При чем тут троли, не умете торговать не торгуйте.
Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
Yuriy Zaytsev:Категорически соглашусь
они просто негодяи
они просто негодяи
sani soi:Сенсей, я просто пошутил. Это системный ордер.
При чем тут троли, не умете торговать не торгуйте.
При чем тут троли, не умете торговать не торгуйте.
Ivan Butko::-))) не возражаю...
Категорически соглашусь
Категорически соглашусь
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А на прошлой неделе на новостях было огромное проскальзывание, сделка открылась прямо на самом дне. Т.е., по сути, я, как профессионалы, открылся на пике движения. Вот, только не в ту сторону