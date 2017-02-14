Троллинг на графике

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М1





А на прошлой неделе на новостях было огромное проскальзывание, сделка открылась прямо на самом дне. Т.е., по сути, я, как профессионалы, открылся на пике движения. Вот, только не в ту сторону
 
Ivan Butko:
М1

А на прошлой неделе на новостях было проскальзывание, сделка открылась прямо на самом дне. Т.е., по сути, я, как профессионалы, открылся на пике движения. Вот, только не в ту сторону
Очень интересно...

Особенно бурный интерес вызывает "троллинг на графике".
 
Andrey Dik:
Очень интересно...

Особенно бурный интерес вызывает "троллинг на графике".
Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня ТП
[Удален]  
Ivan Butko:
Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня ТП
про спред слыхали?
 
Ivan Butko:
Та просто поделиться захотелось :) Три непробоя уровня
Попробуйте мягкий "выход", закрывая позицию частями, чем ближе к предполагаемой цене TP тем больше нужно закрыть.
 
Andrey Dik:
Попробуйте мягкий "выход", закрывая позицию частями, чем ближе к предполагаемой цене TP тем больше нужно закрыть.




Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
 
Ivan Butko:




Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
они просто негодяи
[Удален]  
Ivan Butko:




Четыре раза. Ну его. Зараза, вниз ушёл. Ну не тролли эти маркетмейкеры, а
При чем тут троли, не умете торговать не торгуйте.
 
Yuriy Zaytsev:
они просто негодяи
Категорически соглашусь
 
sani soi:
При чем тут троли, не умете торговать не торгуйте.
Сенсей, я просто пошутил. Это системный ордер.
 
Ivan Butko:
Категорически соглашусь
:-)))  не возражаю...
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