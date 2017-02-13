Цветовая схема MT4 и MT5 настольных платформ

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Привет всем!

Я не знаю возможно ли это и куда писать.

Можно ли на программном уровне или с помощью утилиты изменить цветовую схему MT4 ? Т.е. цвета не только графика но и всех окон..? Если да то как это сделать?

Alfred

 
AlfredKoh:

Привет всем!

Я не знаю возможно ли это и куда писать.

Можно ли на программном уровне или с помощью утилиты изменить цветовую схему MT4 ? Т.е. цвета не только графика но и всех окон..? Если да то как это сделать?

Alfred

Да, можно.

Необходимо сохранить шаблон и открыть программно окно графика, используя ранее сохраненный шаблон.

Почитайте про функцию ChartApplyTemplate

 
Т.е. цвета не только графика но и всех окон..?
 
AlfredKoh:
Т.е. цвета не только графика но и всех окон..?

Всё что угодно, включая авто-загрузку индикаторов и советников. Ну представляете что такое шаблон?

 

Я про цвета в этих местах:

 

Как его изменить? 

 
AlfredKoh:

Я про цвета в этих местах:

 

Как его изменить? 

Вот два скрипта, один убирает бордюр на который показывает третья стрелка, а второй восстанавливает их.

Может пригодятся. А может по аналогии что-то сможешь сделать...
Файлы:
RemoveBorders_All.mq4  2 kb
RestoreBorders_All.mq4  2 kb
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