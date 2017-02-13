Цветовая схема MT4 и MT5 настольных платформ
AlfredKoh:
Привет всем!
Я не знаю возможно ли это и куда писать.
Можно ли на программном уровне или с помощью утилиты изменить цветовую схему MT4 ? Т.е. цвета не только графика но и всех окон..? Если да то как это сделать?
Alfred
Да, можно.
Необходимо сохранить шаблон и открыть программно окно графика, используя ранее сохраненный шаблон.
Почитайте про функцию ChartApplyTemplate
Т.е. цвета не только графика но и всех окон..?
AlfredKoh:
Т.е. цвета не только графика но и всех окон..?
Т.е. цвета не только графика но и всех окон..?
Всё что угодно, включая авто-загрузку индикаторов и советников. Ну представляете что такое шаблон?
AlfredKoh:Вот два скрипта, один убирает бордюр на который показывает третья стрелка, а второй восстанавливает их.
Я про цвета в этих местах:
Как его изменить?
Может пригодятся. А может по аналогии что-то сможешь сделать...
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Привет всем!
Я не знаю возможно ли это и куда писать.
Можно ли на программном уровне или с помощью утилиты изменить цветовую схему MT4 ? Т.е. цвета не только графика но и всех окон..? Если да то как это сделать?
Alfred