Build 1525. Подозрение на самопроизвольное закрытие.

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Вот лог файл (вкладка "Журнал"):

JD      0       19:08:05.716    MQL5.community  activated for 'barabashkakvn', balance: *.*
ED      0       22:04:09.936    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1525 started (MetaQuotes Software Corp.)

Смущает, что между 19 и 22 часами нет никакой записи об остановке терминала.

Как правило должно быть что-то вроде:

DS      0       20:16:08.659    Terminal        exit initiated
CG      0       20:16:08.662    Network '3218537': disconnected from MetaQuotes-Demo
QO      0       20:16:09.275    Terminal        stopped
HR      0       22:07:23.833    Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1525 started (MetaQuotes Software Corp.)



Где папка с крешами создаётся на диске? 

 

Добавлено:

2017.02.02 22:07:23.833 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1525 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.02.02 22:07:23.837 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 4969 / 8077 Mb, HDD: 338701 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.02.02 22:07:23.837 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


 

 

Вот, вроде бы путь, где должна быть папка C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes "Crashes". Но у меня по этому пути нет папки "Crashes":

Путь

 
у меня есть


          Crashes
          Terminal
          Tester
          WebInstall
 
Yuriy Zaytsev:
у меня есть


          Crashes
          Terminal
          Tester
          WebInstall
У меня тоже эти 4 папки есть
 
Чтобы говорить что это ошибка, нужно чтобы она воспроизводилась несколько раз. Это называется программирование!!
 
roma_krasava:
Чтобы говорить что это ошибка, нужно чтобы она воспроизводилась несколько раз. Это называется программирование!!
системный подход
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