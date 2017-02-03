Build 1525. Подозрение на самопроизвольное закрытие.
Вот, вроде бы путь, где должна быть папка C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes "Crashes". Но у меня по этому пути нет папки "Crashes":
у меня есть
Crashes
Terminal
Tester
WebInstall
Crashes
Terminal
Tester
WebInstall
Yuriy Zaytsev:У меня тоже эти 4 папки есть
у меня есть
Crashes
Terminal
Tester
WebInstall
у меня есть
Crashes
Terminal
Tester
WebInstall
Чтобы говорить что это ошибка, нужно чтобы она воспроизводилась несколько раз. Это называется программирование!!
roma_krasava:системный подход
Чтобы говорить что это ошибка, нужно чтобы она воспроизводилась несколько раз. Это называется программирование!!
Чтобы говорить что это ошибка, нужно чтобы она воспроизводилась несколько раз. Это называется программирование!!
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Вот лог файл (вкладка "Журнал"):
ED 0 22:04:09.936 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1525 started (MetaQuotes Software Corp.)
Смущает, что между 19 и 22 часами нет никакой записи об остановке терминала.
Как правило должно быть что-то вроде:
CG 0 20:16:08.662 Network '3218537': disconnected from MetaQuotes-Demo
QO 0 20:16:09.275 Terminal stopped
HR 0 22:07:23.833 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1525 started (MetaQuotes Software Corp.)
Где папка с крешами создаётся на диске?
Добавлено:
2017.02.02 22:07:23.837 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 4969 / 8077 Mb, HDD: 338701 / 476372 Mb, GMT+02:00
2017.02.02 22:07:23.837 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075