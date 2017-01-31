Статистика CodeBase

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Количество просмотров страницы= 9 

Количество закачек= 240

Это статистика кода под MT5 , цифры какие то не реальные!

Ссылка на код

 
Большинство файлов библиотеки качают напрямую из терминалов.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Большинство файлов библиотеки качают напрямую из терминалов.

Это относиться только к MT5?

Если сравнить количество закачек кодов для MT4, цифры будут совершенно другие там в лучшем случае конверсия от просмотра до закачки 10%.

Цифры в любом случае не правдоподобные. 

Вот для четверки, есть разница?

 

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