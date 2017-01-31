Статистика CodeBase
Большинство файлов библиотеки качают напрямую из терминалов.
MetaQuotes Software Corp.:
Большинство файлов библиотеки качают напрямую из терминалов.
Большинство файлов библиотеки качают напрямую из терминалов.
Это относиться только к MT5?
Если сравнить количество закачек кодов для MT4, цифры будут совершенно другие там в лучшем случае конверсия от просмотра до закачки 10%.
Цифры в любом случае не правдоподобные.
Вот для четверки, есть разница?
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Количество просмотров страницы= 9
Количество закачек= 240
Это статистика кода под MT5 , цифры какие то не реальные!
Ссылка на код