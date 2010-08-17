EXPIRATION. Время истечения ордера - можно ли использовать?
И в ручном режиме возможность установки времени истечения сегодня исчезла. Но флаги то говорят, что всё можно!
Вы пробовали задать тип истечения? У меня на 305-м нормально установился.
Вы пробовали задать тип истечения? У меня на 305-м нормально установился.
Спасибо за мгновенный ответ!
У меня тоже 305.
Но какое бы время истечения я бы не ставил, кнопуля "установить" не активировалась... :(
После очередного реконнекта - уже работает. :)
а они (реконнекты) идут с высокой плотностью.
Вот в чём проблема.
И в программе перестал работать десятиминутный минимум.
Кстати, запамятовал, где в документации описывается минимально возможное время?
Или если его можно менять на сервере, то как из эксперта про этот лимит времени можно узнать?
Только-что удалось руками поставить ордер с временем истечения через 5 минут.
- www.mql5.com
Слава разработчикам!
Работает! уже час!
Но вопрос
вовсе не праздный!
Наверно, многие замечали, что при некоторых обрывах связи не только советник и индикаторы пере иницианилизируются, но и терминал нужно перезагружать. А ведь в документации содержится исчерпывающий список причин!
Загрузка и выгрузка экспертов
Загрузка эксперта производится в следующих случаях:
- прикрепление эксперта к графику;
- запуск терминала (если эксперт был прикреплен к графику перед предыдущим закрытием терминала);
- загрузка шаблона (если в шаблоне указан прикрепленный к графику эксперт);
- после удачной перекомпиляции эксперта, если данный эксперт был прикреплен к графику. смена профиля (если эксперт прикреплен к одному из графиков профиля).
Выгрузка эксперта, прикрепленного к графику, производится в следующих случаях:
- при откреплении эксперта от графика; при прикреплении эксперта к графику – если на данном графике был уже другой эксперт, то этот эксперт выгружается;
- закрытие терминала (если эксперт был прикреплен к графику); загрузка шаблона, если к графику прикреплен эксперт; закрытие графика, к которому был прикреплен эксперт; смена профиля, если эксперт прикреплен к одному из графиков сменяемого профиля.
При смене символа или таймфрейма графика, к которому эксперт прикреплен, выгрузка и загрузка эксперта не производится. При этом последовательно вызываются обработчики OnDeinit() на старом символе/таймфрейме и OnInit() на новом символе/таймфрейме (если они есть), значения глобальных переменных и статических переменных не сбрасываются. Все события, поступившие для эксперта до завершения инициализации (функции OnInit()) пропускаются. При смене счета загрузка и выгрузка эксперта не производится.
Наверно, многие замечали, что при некоторых обрывах связи не только советник и индикаторы пере иницианилизируются, но и терминал нужно перезагружать. А ведь в документации содержится исчерпывающий список причин!
Вопрос возможно покажется странным. Как известно, существует SYMBOL_EXPIRATION_MODE. На сервере МетаКвот он равен 7...
Эксперт проверил флаги и установил, что все режимы установления времени истечения возможны. Однако, при попытке программно установить время истечения, генерируется ошибка 2010.08.10 16:20:02 Trades '96231' : failed buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57290 sl: 1.56982 tp: 1.57592 [Invalid expiration]
И в ручном режиме возможность установки времени истечения сегодня исчезла. Но флаги то говорят, что всё можно!
Хотелось бы знать, это временная ошибка и она будет исправлена, или такая ситуация возможна и впредь?
Еще хотелось узнать - Стоит ли проверять возможности установления времени эспирации на каждом тике, или в ините достаточно? т.е. если на сервере производятся изменения параметров торговли, которые анализируются в советниках и он (советник) обычно настраивается на них в начале своей работы, то будет ли терминал производить пере-инициализацию советников сам, или может дать возможность экспертам обрабатывать новый тип события (изменение условий, потеря или восстановление связи).