EXPIRATION. Время истечения ордера - можно ли использовать?

Вопрос возможно покажется странным. Как известно, существует SYMBOL_EXPIRATION_MODE. На сервере МетаКвот он равен 7...

Эксперт проверил флаги и установил, что все режимы установления времени истечения возможны. Однако, при попытке программно установить время истечения, генерируется ошибка 2010.08.10 16:20:02 Trades '96231' : failed buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57290 sl: 1.56982 tp: 1.57592 [Invalid expiration]

И в ручном режиме возможность установки времени истечения сегодня исчезла. Но флаги то говорят, что всё можно!

Хотелось бы знать, это временная ошибка и она будет исправлена, или такая ситуация возможна и впредь?

Еще хотелось узнать - Стоит ли проверять возможности установления времени эспирации на каждом тике, или в ините достаточно? т.е. если на сервере производятся изменения параметров торговли, которые анализируются в советниках и он (советник) обычно настраивается на них в начале своей работы, то будет ли терминал производить пере-инициализацию советников сам, или может дать возможность экспертам  обрабатывать новый тип события (изменение условий, потеря или восстановление связи).

avatara:

И в ручном режиме возможность установки времени истечения сегодня исчезла. Но флаги то говорят, что всё можно!


Вы пробовали задать тип истечения? У меня на 305-м нормально установился.


 
Rosh:

Вы пробовали задать тип истечения? У меня на 305-м нормально установился.


Спасибо за мгновенный ответ!

У меня тоже 305. 

Но какое бы время истечения я бы не ставил, кнопуля "установить" не активировалась... :(

После очередного реконнекта - уже работает. :) 

а они (реконнекты) идут с высокой плотностью.

2010.08.10 16:55:27 Network '96231': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2010.08.10 16:51:03 Trades '96231' : order #1167418 buy limit 0.30 EURCHF at 1.38777 placed
2010.08.10 16:21:03 Trades '96231' : failed buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57301 sl: 1.56993 tp: 1.57603 [Invalid expiration]
2010.08.10 16:21:03 Trades '96231' : buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57301 sl: 1.56993 tp: 1.57603
2010.08.10 16:20:32 Trades '96231' : failed buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57307 sl: 1.56999 tp: 1.57609 [Invalid expiration]
2010.08.10 16:20:31 Trades '96231' : buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57307 sl: 1.56999 tp: 1.57609
2010.08.10 16:20:02 Trades '96231' : failed buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57290 sl: 1.56982 tp: 1.57592 [Invalid expiration]
2010.08.10 16:20:02 Trades '96231' : buy limit 0.10 GBPUSD at 1.57290 sl: 1.56982 tp: 1.57592
Вот в чём проблема.  

И в программе перестал работать десятиминутный минимум.

Кстати, запамятовал, где в документации описывается минимально возможное время? 

Или если его можно менять на сервере, то как из эксперта про этот лимит времени можно узнать?

Только-что удалось руками поставить ордер с временем истечения через 5 минут. 

Слава разработчикам!

Работает! уже час! 

Но вопрос  

Еще хотелось узнать - Стоит ли проверять возможности установления времени эспирации на каждом тике, или в ините достаточно? т.е. если на сервере производятся изменения параметров торговли, которые анализируются в советниках и он (советник) обычно настраивается на них в начале своей работы, то будет ли терминал производить пере-инициализацию советников сам, или может дать возможность экспертам обрабатывать новый тип события (изменение условий, потеря или восстановление связи).

вовсе не праздный!

Наверно, многие замечали, что при некоторых обрывах связи не только советник и индикаторы пере иницианилизируются,  но  и терминал нужно перезагружать. А ведь в документации содержится исчерпывающий список причин!

Загрузка и выгрузка экспертов

Загрузка эксперта производится в следующих случаях:

  • прикрепление эксперта к графику;
  • запуск терминала (если эксперт был прикреплен к графику перед предыдущим закрытием терминала);
  • загрузка шаблона (если в шаблоне указан прикрепленный к графику эксперт);
  • после удачной перекомпиляции эксперта, если данный эксперт был прикреплен к графику. смена профиля (если эксперт прикреплен к одному из графиков профиля).

Выгрузка эксперта, прикрепленного к графику, производится в следующих случаях:

  • при откреплении эксперта от графика; при прикреплении эксперта к графику – если на данном графике был уже другой эксперт, то этот эксперт выгружается;
  • закрытие терминала (если эксперт был прикреплен к графику); загрузка шаблона, если к графику прикреплен эксперт; закрытие графика, к которому был прикреплен эксперт; смена профиля, если эксперт прикреплен к одному из графиков сменяемого профиля.

При смене символа или таймфрейма графика, к которому эксперт прикреплен, выгрузка и загрузка эксперта не производится. При этом последовательно вызываются обработчики OnDeinit() на старом символе/таймфрейме и OnInit() на новом символе/таймфрейме (если они есть), значения глобальных переменных и статических переменных не сбрасываются. Все события, поступившие для эксперта до завершения инициализации (функции OnInit()) пропускаются. При смене счета загрузка и выгрузка эксперта не производится.


 
avatara:

Наверно, многие замечали, что при некоторых обрывах связи не только советник и индикаторы пере иницианилизируются,  но  и терминал нужно перезагружать. А ведь в документации содержится исчерпывающий список причин!

отсюда поподробней, ето крайне важно.
