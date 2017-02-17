Деятельность на финансовых рынках для вас...

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[Удален]  
  • 78% (62)
  • 22% (18)
Всего проголосовало: 80
 
Стриминг игр для вас:

- работа

- игра
 
Когда заработок на Форексе превысит зарплату на постоянной работе то Форекс станет работой
 
Aleksey Semenov:
Стриминг игр для вас:

- работа

- игра
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!
 
[Удалено Artyom Trishkin].

Надо бы отдохнуть недельку и вообще забыть про форекс
 
Ivan Butko:
[Удалено Artyom Trishkin].

Надо бы отдохнуть недельку и вообще забыть про форекс
Или правда недельку отдохнуть желаете?
 
- бизнес, для многих.
 
Artyom Trishkin:
Или правда недельку отдохнуть желаете?
форум почти как наркотик для многих :-)

Пора опциональные блокировки делать!
Что бы в личку можно было писать , финансовые операции  фриланс и другие сервисы - работали , но что бы только в общую часть форума было запрещено спамить.
Вот от такого отдыха -  творческие способности развиваются!
 
Yuriy Zaytsev:
форум почти как наркотик для многих :-)

Пора опциональные блокировки делать!
Что бы в личку можно было писать , финансовые операции  фриланс и другие сервисы - работали , но что бы только в общую часть форума было запрещено спамить.
Вот от такого отдыха -  творческие способности развиваются!
Эта творческая личность продолжила нарушать. Денёк отдыхает...
 
Искусство выращивания лосей.
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