Перевод тематического текста на иностранные языки - страница 2
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А кто - то себе может представить китайскую печатную машинку?
ну или клавиатуру.
Вот, точно.
Ладно я снисходительно отношусь к переводу АлиЭкспресс, но, не хочется иметь такой же текст у себя.
О-о-о, АлиЭкспресс бесподобен! Ведь в Китае нет доступа к Гуглу, чем там они переводят - загадка.
trader781:
А кто - то себе может представить китайскую печатную машинку?
ну или клавиатуру.
Клавиатура:
Но практически они обходятся простыми клавиатурами.
Тогда зачем в "правке" открыты окна для всех доступных сервису языков, причём в каждом можно писать разный текст и сохранить его. А в Сигнале на других языках находится ТОЛЬКО переведённый с русского текст, и нет того короткого текста, который я для эксперимента писал в английское окно. Запутался совсем.
Клавиатура:
Но практически они обходятся простыми клавиатурами.
Подскажите, пожалуйста, текст в описании Сигнала автоматически переводится на другой язык? Нашёл кнопку переключения языков, а там мой текст уже перевели на китайский, японский и все остальные. Т.е., в других странах отображается инфомация о моём сигнале на их языках?
Тогда зачем в "правке" открыты окна для всех доступных сервису языков, причём в каждом можно писать разный текст и сохранить его. А в Сигнале на других языках находится ТОЛЬКО переведённый с русского текст, и нет того короткого текста, который я для эксперимента писал в английское окно. Запутался совсем.
Жесть, а педали зачем? D) Аналог Alt и Shift
Не автоматически, а переводчиком (живым человеком).
Тогда зачем в "правке" текста есть возможность писать на других языках самому, причём разный текст?