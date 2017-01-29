Перевод тематического текста на иностранные языки - страница 2

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На китайский дороже всего, походу. Уважение переводчикам, разбирать эти.... иероглифы
 

А кто - то себе может представить китайскую печатную машинку?

ну или клавиатуру. 

 
Ivan Butko:
Вот, точно. 

Ладно я снисходительно отношусь к переводу АлиЭкспресс, но, не хочется иметь такой же текст у себя.
О-о-о, АлиЭкспресс бесподобен! Ведь в Китае нет доступа к Гуглу, чем там они переводят - загадка.
 
Alexey Volchanskiy:
О-о-о, АлиЭкспресс бесподобен! Ведь в Китае нет доступа к Гуглу, чем там они переводят - загадка.
Если так и на официальных встречах Си Дзиньпиня и Владимира Владимировича будут переводить, то условия торговых сделок между двумя странами могут вызвать дополнительные вопросы D)
 

trader781:

А кто - то себе может представить китайскую печатную машинку?

ну или клавиатуру.  


Клавиатура:

 

Но практически они обходятся простыми клавиатурами. 

 
Подскажите, пожалуйста, текст в описании Сигнала автоматически переводится на другой язык? Нашёл кнопку переключения языков, а там мой текст уже перевели на китайский, японский и все остальные. Т.е., в других странах отображается инфомация о моём сигнале на их языках?

Тогда зачем в "правке" открыты окна для всех доступных сервису языков, причём в каждом можно писать разный текст и сохранить его. А в Сигнале на других языках находится ТОЛЬКО переведённый с русского текст, и нет того короткого текста, который я для эксперимента писал в английское окно. Запутался совсем. 
 
Dmitry Fedoseev:

Клавиатура:

 

Но практически они обходятся простыми клавиатурами. 

Жесть, а педали зачем? D) Аналог Alt и Shift
 
Ivan Butko:
Подскажите, пожалуйста, текст в описании Сигнала автоматически переводится на другой язык? Нашёл кнопку переключения языков, а там мой текст уже перевели на китайский, японский и все остальные. Т.е., в других странах отображается инфомация о моём сигнале на их языках?

Тогда зачем в "правке" открыты окна для всех доступных сервису языков, причём в каждом можно писать разный текст и сохранить его. А в Сигнале на других языках находится ТОЛЬКО переведённый с русского текст, и нет того короткого текста, который я для эксперимента писал в английское окно. Запутался совсем. 
Не автоматически, а переводчиком (живым человеком). Вкладки, на случай, вдруг вы не доверяете и сами хотите сделать перевод.
 
Ivan Butko:
Жесть, а педали зачем? D) Аналог Alt и Shift
Не знаю. Про педали можно что-то придумать, но палочки зачем?
 
Dmitry Fedoseev:
Не автоматически, а переводчиком (живым человеком). 
Бесплатно?! Мне не приходило никаких предложений и расценок

Тогда зачем в "правке" текста есть возможность писать на других языках самому, причём разный текст?
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