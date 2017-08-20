ePayments получение карты, конвертация при оплате, Мониторинг - страница 3

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Кто получал карточку ePayments подскажите простой и безопасный способ как с неё отлепить бумажную наклейку с телефонами для активации ?


 
Vladimir Zubov:

Кто получал карточку ePayments подскажите простой и безопасный способ как с неё отлепить бумажную наклейку с телефонами для активации ?



  1. Сфоткать (в принципе Вы уже это сделали)
  2. Аккуратно поддеть и отодрать наклейку
  3. Остатки клея вазюкать пальцами - клей будет смешиваться с потом и жиром с кожи и в конце концов скатается в комочек :)

 
Vladimir Zubov:

Кто получал карточку ePayments подскажите простой и безопасный способ как с неё отлепить бумажную наклейку с телефонами для активации ?


Нагреть наклейку феном и отодрать наклейку.
 
Vladimir Zubov:

Кто получал карточку ePayments подскажите простой и безопасный способ как с неё отлепить бумажную наклейку с телефонами для активации ?


Побрызгать жидкостью L.O.C. , подождать 5-7 минут и протереть тряпкой


 
Vladimir Zubov:

Кто получал карточку ePayments подскажите простой и безопасный способ как с неё отлепить бумажную наклейку с телефонами для активации ?


Не возникало проблем с этим - просто маникюром поддела.
Ацетон (входит в состав жидкостей для снятия лака) хорошо убирает следы клея и скотча.
 

Вроде никто не написал, сколько стоит годовое обслуживание?

 

Пользуюсь этой системой. Считаю одной из лучшей.

http://dataworld.info/epayments-card-prepaid-russia.php

От годового обслуживания отказались, берут 2 с копейками бакса в месяц.

Собственно, я доволен-

Кошелёк и карта ePayments в России: важная информация
Кошелёк и карта ePayments в России: важная информация
  • голосов: 21
  • 2015.11.06
  • Администратор сайта
  • dataworld.info
Обновлена 03.07.2017 Кошелёк и карта ePayments в России: важная информация Для фрилансеров всего мира всегда оставался актуальным вопросом обналичивания собственных денежных средств. Формат взаимодействия с заказчиками, находящимися в разных концах планеты, диктует свои правила игры. А потому всегда актуален вопрос поиска надёжного платежного...
 
ingensi:

Пользуюсь этой системой. Считаю одной из лучшей.

http://dataworld.info/epayments-card-prepaid-russia.php

От годового обслуживания отказались, берут 2 с копейками бакса в месяц.

Собственно, я доволен-


Да, вполне. У меня за рублевую MasterCard 98 р./мес снимают.

 
ingensi:

От годового обслуживания отказались, берут 2 с копейками бакса в месяц.

Есть вариант не платить. Если не врут

.

 
Alexander Puzanov:

Есть вариант не платить. Если не врут

.

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