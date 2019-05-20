MQL5 - вопрос по ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT - страница 2

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Alexey Volchanskiy:

Алексей, я так логически и предполагал. То есть этот тип ордера организует защелку-threshold. 

Проверю и отпишусь со скриптом.

Спасибо что отписались!

 
Alexey Volchanskiy:

Повторяю вопрос из первого поста

Вопрос: например, я хочу, чтобы при возрастании цены и пересечении ей уровня price==1.1 выставился Sell Limit=1.0. Это возможно? Или цена Sell Limit должна быть больше, чем price? 

Дополнение: это исключительно про ордер ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT  

Кстати, даже в СБ нет прямых методов для установки таких ордеров, только через обертку OrderSend и прямым заполнением

MqlTradeRequest 


Видно, разрабы СБ тоже не разобрались, что к чему и решили не рисковать)) 

Да. У меня в одной из статей есть работа с этими ордерами. С мобилы не могу ссылку дать - сам погляди.
А может и нет. Я твой вопрос не понял чуть. Смысл: выставляется стоповый ордер. При его срабатывании ставится лимитный. Всё относительно текущей цены.
 
Artyom Trishkin:
Да. У меня в одной из статей есть работа с этими ордерами. С мобилы не могу ссылку дать - сам погляди.
А может и нет. Я твой вопрос не понял чуть. Смысл: выставляется стоповый ордер. При его срабатывании ставится лимитный. Всё относительно текущей цены.

Артём, последняя активность Алексея в этой теме 14 января 2017 года. Я думаю он уже разобрался и ему это уже не надо.

 
Alexey Viktorov:

Артём, последняя активность Алексея в этой теме 14 января 2017 года. Я думаю он уже разобрался и ему это уже не надо.

А-а-а... Ну мне с мобилы не видать было

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